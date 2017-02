A Feddhetetlenségi Ügynökség honlapján közzétett közlemény szerint Horváth Anna alpolgármesteri minőségben részt vett egy olyan kolozsvári önkormányzati ülésen, amelyen 90 ezer lej támogatást szavaztak meg a Claudiopolis Egyesületnek, amelynek az elnöki tisztségét töltötte be, és 30 ezer lej támogatást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, amelytől előadóként kapott juttatásokat.

Horváth Anna képtelenségnek nevezte a vádakat. Elmondta: egy 2013-as önkormányzati határozatot kifogásol az ügynökség, amelynek révén több száz pályázatot benyújtó szervezet mellett a Claudiopolis Egyesület és a Sapientia Egyetem is támogatást nyert bizonyos kulturális programokra a kolozsvári önkormányzattól. Ő azonban a Claudiopolis Egyesület elnöki tisztségéről közjegyző előtt adott nyilatkozatban mondott le 2012 júniusában, nyolc hónappal a vitatott önkormányzati döntés előtt. Hozzátette: aligha róható fel neki, hogy lemondása után az egyesület későbbi vezetése a bíróságon nem regisztráltatta lemondását. Azt is kijelentette, hogy a Sapientiának sohasem állt az alkalmazásában. Az egyetemen 2008 és 2010 között polgári szerződéssel tartott órákat, az erről szóló igazoló iratokat még januárban elküldte a mostani vádakat megfogalmazó ügynökségnek. Horváth Anna sérelmezte, hogy az ügynökség egyáltalán nem vette figyelembe az általa elküldött dokumentumokat, és azt is, hogy – eltérve a megszokott eljárásrendjétől – egyenesen ügyészségi feljelentést tett.

Az RMDSZ állásfoglalásában „megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy újabb fejezethez ért a Horváth Anna ellen folytatott lejáratási kampány”. A szövetség azt is kifogásolja, hogy a politikust megfosztották attól a jogától, hogy előbb bíróságon megfellebbezve az adminisztratív döntést, bizonyítsa a vádak alaptalanságát, ami „egyértelműen diszkriminatív jellegű, és a visszaélés gyanúját veti fel” – fogalmaz a Kelemen Hunor által aláírt állásfoglalás, mely szerint az eset ismét bizonyítja „hogy ma Romániában nem beszélhetünk jogállamról”. „Mint azt többször is hangsúlyoztuk: az országot erőszakszervezetek irányítják, az ügyészek mindent elsöprő hatalma befolyással van a bírák döntésére, ami elfogadhatatlan” – áll a dokumentumban. Az RMDSZ továbbra is hisz Horváth Anna ártatlanságában.