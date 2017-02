DRAKULA ALULMARADT. Ha valaki azt hinné, a törcsvári kastély a legismertebb romániai turisztikai látványosság, téved. A látogatottság alapján ugyanis a tordai sóbánya felülmúlja Drakula fészkét. Simona Baciu, a bánya vezérigazgatója bejelentette: tavaly 617 890 turista látogatta meg a nevezetes helyet. Olyan is volt, hogy egyetlen napon (Nagyboldogasszony napján) több mint 8000 látogató jelentkezett be, melynek következtében – a sóbánya történetében először – le kellett állítaniuk a látogatást. A hatalmas érdeklődés következtében a vezetőség úgy döntött, kibővíti a rendelkezésre álló teret a József-bánya – egy háromezer négyzetméteres kúp alakú tér – rehabilitálása által. A fejlesztés sokba kerül (az eddigi munkálatok összköltsége 7 millió euró volt), ezért európai forrásokat keresnek. A legtöbb pénzt a bányában történő közlekedés javítására fordítják, az eddiginél nagyobb liftet is építenek. (Főtér)

ERDÉLY AZ ÉLEN. A kötelező lakásbiztosítási szerződések száma 2017. január végén elérte a 1,691 milliót, ez 6,13 százalékkal több, mint egy évvel korábban – áll a kötelező lakásbiztosítást kibocsátó PAID cég statisztikájában. Eszerint a biztosítások háromnegyedét (75,1 %) városon, a többit vidéken kötötték. A legtöbb biztosítást Erdélyben kötötték (20%), a legkevesebbet Máramarosban és Bukovinában (3–3%). A kötelező biztosítás díja, a lakás típusától függően, évi 10 és 20 euró között változik. (Agerpres)

MONDJON LE! Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke szerint le kellene mondania a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének, mivel az alkotmánybíróság megállapította, hogy áthágta az államhatalmak szétválasztásának elvét, azaz a demokrácia alapelvét. „Az alkotmánybíróság döntése történelmi jelentőségű, és azt hiszem, meg fogja fékezni egyes demokráciaellenes intézmények offenzíváját, amelyek teljes hatalomátvételre törnek Romániában” – írta Tăriceanu a Facebook-oldalára. A felsőház elnöke szerint a változásnak az antidemokratikus intézmények „megtisztításával” kellene kezdődnie. „A mai Romániában nem tartják tiszteletben az állampolgárok jogait és szabadságát, a telefonokat engedély nélkül hallgatják le, ártatlan embereket üldöz az igazságszolgáltatás, aminek az lenne a dolga, hogy igazságot tegyen, és Románia eurók százmillióit veszíti el az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Ezeket a dolgokat meg kell változtatni, és én további lépéseket fogok megtenni ezen változások érdekében” – jelentette ki Tăriceanu. (Agerpres)