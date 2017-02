A Maros megyei tanfelügyelőség honlapján megjelent listán szerepel ugyan a Római Katolikus Gimnázium, de nincs megjelölve, hogy mely utcákban lakó gyermekeknek kellene ide iratkozniuk. Ehelyett az a megjegyzés szerepel, hogy ez a tanintézet nem fogadhat előkészítő osztályba beiratkozókat a 2017/2018-as tanévre. Székely Szilárd, az iskola ideiglenes igazgatója ismertette: tegnap reggel, az iskolai beiratkozások időszakának kezdetén telefonon hozták tudomásukra, hogy nem fogadhatnak beiratkozókat addig, „amíg ilyen bizonytalan az iskola helyzete”. Emiatt kénytelenek voltak elutasítani az érdeklődőket.

Az iskola alapításának ügyében vizsgálódó korrupcióellenes ügyészség folytatta a szülők meghallgatását, és a Maszol.ro portál értesülése szerint hétfőig több mint száz szülőt hallgatott ki. Az egyik szülő kihallgatásán részt vevő Kincses Előd ügyvéd az MTI-nek elmondta: egyértelmű a korrupcióellenes ügyészség túlkapása, ugyanis az ügyészek az iskolaalapítás során elkövetett állítólagos törvénysértést vizsgálják, a szülőket ellenben – akik a már megalakult iskolával kerültek jogviszonyba – semmiképpen nem lehet az intézmény létrehozása körülményeiről kérdezni. Kincses Előd egyértelműnek tartotta, hogy a vádhatóság hatáskörét túllépve azon munkálkodik, hogy megfélemlítse a szülőket, eltántorítsa őket attól a szándékuktól, hogy gyermekeiket a katolikus gimnáziumba járassák. Hozzátette, azt sugallják a szülőknek, hogy gyermekeik két évig nem létező iskolába jártak, és nem fogják elismerni tanulmányaikat. Megjegyezte: „volt olyan szülő is, akivel azt közölték, hogy a gyereküket is ki fogják hallgatni”. Kincses Előd az MTI-nek elmondta: a szülők kérésére ezen a héten az Országos Bírói Tanácshoz fordul a korrupcióellenes ügyészség megfélemlítési kampányának ügyében.

Napirend előtti felszólalásában tájékoztatta tegnap a parlament alsóházát a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyéről Biró Zsolt. A Magyar Polgári Párt elnöke szerint „megengedhetetlen a szülők zaklatása csak azért, mert gyerekeik számára egy egyházi szellemben működő, és e szellemben nevelő oktatási intézményt választottak. Egy olyan iskolát, amelyet az iskolahálózatban meghirdettek, a tanfelügyelőség és a minisztérium is engedélyezett.” Úgy vélte: „számos jel mutat arra, hogy az iskola puszta léte is zavar egyeseket”. Hozzátette, egy adminisztratív hiba ellenére az iskola létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. Ezt a szülők igénye és a tavalyi tízezres tüntetés is jelezte.

Az RMDSZ Mikó Imre jogvédő szolgálata is tájékoztatást fogalmazott meg a marosvásárhelyi iskolaüggyel kapcsolatosan, amelyet tegnap juttatott el a bukaresti nagykövetségeknek és a sajtónak. Ebben úgy vélik, az iskola ellehetelenítése hatalmi visszaélés, amely mentes minden törvényes és erkölcsi indoklástól. „Az erdélyi magyar közösség és a történelmi magyar egyházak nevében az RMDSZ felszólította a román hatóságokat, hogy vonjanak vissza minden intézkedést az érintettek ellen, és ne gátolják tovább az iskola működését, hiszen a jelenlegi helyzet számos alkotmányos és nemzetközi egyezmények által garantált jogot sért, különösen az anyanyelvű oktatáshoz való jogot” – közli a jogvédő szolgálat.