Az elmúlt hetekben közvitára került román tanterv hamarosan véglegessé válik, két-három munkacsoport is dolgozik a tankönyveken, ám ezek megírása nem pár hetes munka, s ha elkészülnek, ott a következő akadály, a versenytárgyalás a kinyomtatásra. Az RMDSZ egyeztetett a minisztériummal, a Romániai Magyar Pedagógusszövetséggel, támogatja a tankönyvírókat, ám ennél sokkal többet nem tehet – fejtette ki Kelemen.

Arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha a kisebbségi tankönyvekre a közbeszerzésen külön eljárást indítanának. Egy másik elképzelés, amely a kormánytól függ, de az RMDSZ támogatná, hogy a Pedagógiai Kiadót (Editura Pedagogică) egyedárúságból kereskedelmi társasággá alakítsák, és mint sok más országban, a tankönyvek bizonyos részét ők nyomnák. Az RMDSZ elnöke szerint ez sokkal észszerűbb és költségkímélőbb megoldás lenne, s nagyobb biztonságot jelentene a magyar vagy magyar gyermekeknek szánt tankönyvek szempontjából is. A kisebbségi kiadványok kisebb példányszámban jelennek meg, és sokkal többe kerülnek, nem nagyon vállalkoznak kinyomtatásukra a nagy kiadók, a két megoldás valamelyike azonban ezt az akadályt hárítaná.

Kelemen Hunor szerint az lenne a jó, ha legalább az ötödikes tankönyv elkészülne, a VI., VII., VIII.-osokra esély sincs ennyi idő alatt. Ezenkívül arról is tárgyalnunk kell a minisztériumban, hogy majd a kiértékelés – a képességvizsgán és az érettségin – az új tankönyvek szerint történjék.