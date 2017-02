A szalmahasú bika a Míves Ház előtti gyülekezőnél még szelíd volt, bár fogta az ijesztgetés, de a főtér felé menet mintha megvadult volna, Benkő Éva bikavezető, a menetsor hajcsára alig bírta visszatartani. Csak úgy sikongattak a tündérek, királylányok, a varázslók sem tudták megszelídíteni a kőröspataki berbécs szarvával ékeskedő vadat, ami nem riadt vissza az állattársadalom többi képviselőjétől sem, pedig volt ott farkas, medve, sárkány, oroszlán, a tollasok közül csibe, óriásgólya, papagáj. A kőszínpadon a kecskét megfejték, utána becsületesen megtáncoltatták, a Folker együttes, Dezső Attila és Dezső István muzsikájára pedig olyan utcai mulatság kerekedett, hogy még a pap is táncra perdült. A tavasz közeledtét nemcsak a langymeleg levegő jelentette, csalogatásra a medve is kibújt barlangjából, és dörmögve elindult a gyermeksereggel együtt a Kovászna Megyei Vöröskereszt udvarára, ahol elsiratták Illést, a Guzsalyas Játszóház szalmabábuját és Cserkész Istit, a Tanulók Háza csapatának figuráját, majd a bika bundájával együtt mindkettőt elégették.

A Batyus, Kincskeresők, Kincsek, Százlábú és Százlábacskák néptánccsoportok, valamint a Székely Mikó Kollégium tánccsoportja köz­reműködésével a legkisebb farsangolók is jól érezték magukat, de nemcsak nekik, hanem még a nyakban ülőknek is jutott a több száz pánkóból, ami nélkül egyetlen farsangzáró mulatság sem végződhet.