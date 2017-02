Mátyás-Péter Erzsébet, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum történelem szakos tanára lapunk érdeklődésére elmondta: mint minden vetélkedő, így a szóban forgó magyarságtörténeti verseny is serkentheti a diákok érdeklődését a tantárgy iránt, ebben az esetben pedig különösen fontos a téma. Csupán azt sajnálja, hogy igen későn hirdették meg a megmérettetést, mert a versenyző típusú diákok már korábban választottak tantárgyat, néhányan többet is, egy újabb verseny megterhelő lenne számukra, és az idő is rövid a felkészülésre. Tanítványaival több történelmi versenyen vesz részt, ezért is jó, ha időben ismerik a versenynaptárt – mondotta.

A szakember szerint a Romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai tantárgy (amelynek neve azonos a László László és Vincze Zoltán szerzőpáros 1999-ben megjelent és azóta többször kiadott tankönyvének címével – szerk. megj.) nagyon fontos, de igazán akkor érné el célját, ha lenne folytatása a középiskolában. Mátyás-Péter Erzsébet elmondta, a székelység történetét opcionális tantárgyként választhatják a diákok, de legtöbb esetben olyan tárgyra esik a választás, amiből nyolcadik osztály végén vizsgáznak, ezért esetenként a magyarságtörténeti és világtörténelem óra tananyagába építenek be székelységtörténeti ismereteket.

Háromszéken 1520 magyar diák kezdte meg a 2016/2017-es tanévet a VI. osztályban és 1380-an a hetedikben, mindannyian a törzsanyag részeként, heti egy órában tanulják a Romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai tantárgyat, ellenben alig négyszáz körüli azok száma, akik választható tárgyként tanulják a székelység történetét.

A kéttagú csapatok számára meghirdetett magyarságtörténeti tantárgyverseny megyei szakaszát március 25-én tartják az oktatási minisztérium szakemberei által szerkesztett tételek alapján, az országos döntőt Csíkszeredában szervezik április végén. A verseny szakmai partnere a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán belül működő Kolozsvári Magyar Történeti Intézet.