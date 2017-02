Kovászna Megye Tanácsának soros ülésén két, a nagyajtai vashidat érintő határozatot fogadtak el. Egyik a megye közvagyonából a magánvagyonába utalja az építményt. Erre azért van szükség, hogy lebonthassák a hidat, mely már veszélyessé vált. 2008-ban adtuk hírül lapunkban, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia idején készült vashidat építő bécsi cég közölte a nagyajtai önkormányzattal: lejárt az általa vállalt százéves szavatossági kötelezettsége, és a továbbiakban az építményért nem vállal felelősséget. Az esetet az ülést vezető Henning László alelnök is felemlegette, mondván, de jó lenne, ha a mai hidakért is ilyen hosszú távú jótállást vállalnának az építők, de még a felével is elégedettek lennénk. Különben a hidat 1956-ban és 1999-ben javították, később is tákolták, de immár veszélyessé vált. Súly- és sebességkorlátozást vezettek be az áthaladó forgalomnak.

A következő határozat már konkrétan a híd lebontásáról, valamint az építendő új híd műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról szólt. A dokumentum tartalmazza a középajtai letérő elágazásának átszervezését is. Ameddig a munkálatok tartanak, a forgalom elterelésére ideiglenes hidat létesítenek a meglévő közelében. A központ felől Miklósvár felé tartva, a vashíd előtt jobbra kell majd letérni – közölte érdeklődésünkre Kovács Ödön megyemenedzser. Az új hidat, melyen kétirányú forgalom halad majd át, és mindkét oldalán lesz gyalogjárda, még idén meg szeretnék építtetni – mondotta lapunknak mind a megyemenedzser, mind az alelnök.

Fazakas Péter néppárti tanácstag abbéli aggodalmát fejezte ki, hogy az építészettörténeti emlék vashíd lebontás után nehogy ócskavassá váljon. Henning László megnyugtatta: a híd Nagyajtát illeti, és lebontása után a községnek adják, erről már tárgyaltak az önkormányzattal.