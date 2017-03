XIV. VIGADÓ AKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában ma 18 órától bemutatják Baka Do­rottya (P. T. Soredo) A sebész ágya című pszichotrillerét. Beszélgetőtárs: Szöllősi Tamás.

SZÉKELY KAPUK. Pénteken 15 órától 19.30-ig tartó konferenciára és könyvbemutatóra várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A konferencián sok újdonság hangzik el a székely kapukról: milyen stádiumba jutott az Unesco-pótlistára való terjesztés, hogyan működik a Hargita megyei kapufelújító program, milyen kapufelmérések voltak az elmúlt időszakban, hogyan és kiket képezett ki a csernátoni Haszmann Pál Múzeum és Népfőiskola, milyen új funkciókat nyertek a kapuk a magyarság szimbolikus tereiben, milyen előképei voltak a háromszéki falukapuknak, hogyan próbálták felújítani a kapufaragást az 1930–40-es években. A konferencia keretében Balassa Iván frissen megjelent, Székely kapuk régen és ma című könyvét is bemutatják.



Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a lábas házban ma 18 órakor megnyitják Sánta Csaba szobrászművész kiállítását. A vendégeket köszönti Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, a kiállítás kurátora, a tárlatot megnyitja Ungvári-Zrinyi Kata műkritikus.

A SEPSISZENTGYÖRGYI LÁBAS HÁZ multimédiás várostörténeti kiállítása festési munkálatok miatt rövid ideig zárva tart.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: ma 11 órától és szombaton 18 órától a kamarateremben Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka (rendező: Zakariás Zalán), pénteken 19 órától a nagyteremben Bertolt Brecht: A városok dzsungelében (rendező: Porogi Dorka).

VÁROSI SZÍNHÁZ. A Csíki Játékszín március 3-án, pénteken 19 órától a Gábor Áron-bérleteseknek és március 4-én, szombaton 19 órától a Toldi-bérleteseknek játssza a Tisztelt Ház című zenés vígjátékát.



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház A rest legényről című magyar népmese alapján készült bábjátékát március 3-án, pénteken 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban szabadelőadásban játssza. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as telefonszámra (Csüdöm Eszter) várják. Jegyeket váltani a Háromszék Táncstúdió bejáratánál lehet az előadások előtt fél órával. A jegy ára 7 lej. A társulat a Vojtina Bábszínház meghívására március 5-én és 6-án Debrecenben vendégszerepel.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA 17.15-től román szinkronnal, 17-től magyar szinkronnal Vigyázz, kész, szörf 2. (amerikai családi animációs film, 84 perc); 21.15-től T2 – Transpotting 2. (angol dráma, 116 perc); 19-től Érkezés (amerikai thriller, 116 perc); 20.30-tól Toni Erdmann (német–osztrák vígjáték, 162 perc); 18.45-től Pofoncsata. PÉNTEKEN: 18.30-tól Farkas (amerikai akciófilm, 137 perc); 16.30-tól Balerina (francia–kanadai családi animációs film, 89 perc); 18.15-től Florence – a tökéletlen hang (amerikai–angol vígjáték, 110 perc); 20.30-tól Ana, mon amour (román dráma, 125 perc); 21.15-től T2 – Transpotting 2.; 16.45-től Vigyázz, kész, szörf 2.



Zene

Az Árkosi Művelődési Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6.) Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából szombaton 19 órától emlékhangversenyt tartanak. Közreműködik: Brezóczki Gabriella (zongora, Köln) és Kostyák Előd (gordonka, Kolozsvár).



Tánc

ŐRKŐI TÁNCHÁZ. Ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi Hostel Culture Pubban a táncház házigazdája a 2001-ben alakult Amenkha őrkői tánccsoport. A méltán híres őrkői táncot most igazi mestereitől csodálhatjuk és leshetjük el: előbb a kisebbek, majd a nagyobbak bemutatóján és végül a táncházban. Az esten közreműködnek a Háromszék Táncegyüttes művészei. A belépő 10 lej, amellyel az őrkői Néri Szent Fülöp Általános Iskola diákjait támogatják.



Rádió

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ. Két órával hosszabb lesz a magyar nyelvű műsor – erről hozott döntést az Audiovizuális Tanács. Eszerint a magyar adás mától nem 22 órakor, hanem éjfélkor ér véget. Ebben az idősávban többnyire művelődési és zenei műsorok ismétlése, illetve csütörtökönként élő interaktív beszélgetős műsor kap helyet.

SEPSI RÁDIÓ. Ma 17 órától kezdődik a Korzó Klub ötödik évadának 16. adása, amelynek témája a székely szabadság napja. A Sepsi Rádió, a Háromszék és a Székely Hírmondó közös műsorának 113. kiadása alatt a műsor helyszínéül szolgáló Korzó Irish Pub személyre szabott kapucsínóval lepi meg a beszélgetést a helyszínen hallgató vendégeket. * Ma 22 órától Igeidő – a budapesti Hit Rádió műsora. Vendég: Hack Péter jogász, lelkész. Téma: Alázat, a szeretetben való megmaradás.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 13E országúton Réty, Barátos, Kovászna; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Maksa, Nyujtód, Kézdisárfalva, Lemhény; a 12-es országúton Sepsiszentgyörgy, Sepsibükszád, Málnás, Mikóújfalu, Oltszem közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (0267 317 318) éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

FELOLDOTTÁK A LÁTOGATÁSI TILALMAT. A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban a dialízis-, gyermekgyógyá­szati, szülészeti, újszülöttosztályon is feloldották a légúti fertőzések megnövekedett száma miatt korábban elrendelt látogatási tilalmat. Látogatási idő: naponta 14–16 óráig.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 7.30–9 óráig a Román hadsereg, Malom, Közép utcában és az Ady Endre-iskolában; 9–10.30-ig a Sport utcai 5-ös, 6-os, 17-es, 24-es tömbházban; 10.30–12 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 10-es, 10E, 34-es, 44-es tömbházban; 12–13.30-ig a Gróf Mikó Imre utcai 1/A–F, 2, 3/A, B, C tömbházban és a kereskedelmi egységeknél; 13.30–15 óráig az Arany János, az 1918. december 1. úttól a Nicolae Bălcescu utcáig, a Nicolae Bălcescu utcától az Olt utcáig, s innen az 1918. december 1. úti jelzőlámpáig (24-es tömbház, Don and Don); pénteken 7.30–9 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 16-os, 15/L tömbházban, a környezetvédőknél, 9–10.30-ig a Grigore Bălan tábornok úti 28-as, 15-ös, 19-es, 21-es tömházban, az Orex cégnél és az étkezdénél, 10.30–12 óráig a Gábor Áron utcai 1/A, B, C tömbházban, az orvosi rendelőknél, 12–15 óráig a Mihai Viteazul téri 43-as tömbházban, a könyvtárban, a Park vendéglőben, a Gábor Áron utcai 3C, 4B tömházban, a Duplex cégnél, a Gesztenye utcai 4–5-ös tömbházban, 15–16.30-ig tíz percre a Sugás Áruházban; Albisban ma és pénteken 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól kézműves-foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek: nemezkészítés, szövés.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍVBETEGEK ma 17 órakor találkoznak a gyermekjogvédelem épületében.

PRÁNANADI. Nyílt bemutató nap az egészség útja felé Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban ma 17–19 óráig – Spirituális erő Tibetből. Honlap: www.prananadi.ro.

MESEKLUB. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban ma 14–15 óráig Meseklub óvodásoknak: mesehallgatás, gyurmázás.

TAGSÁGI DÍJ. A Kovászna megyei Volt Politikai Foglyok Szervezete értesíti tagságát és az 1990/118-as törvényerejű rendelet kedvezményezettjeit, hogy Kézdivásárhelyen minden csütörtökön 10 és 13 óra között Sipos Sándor területi megbízott tagsági díjat gyűjt a művelődési ház nyugdíjasklubjánál.

MEGEMLÉKEZÉS. Március 3-án, pénteken 16 órától Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parki kopjafánál megemlékezést tartanak a kitelepítés 68. évfordulója alkalmából. A rendezvényre minden érintettet és érdeklődőt elvárnak.

JEGYEK. A szombaton 11 órakor kezdődő Sepsi OSK–Afumați II. ligás labdarúgó-mérkőzésre belépőjegy váltható elővételben a stadion jegypénztáránál csütörtökön és pénteken 16–18 óráig (ára 10 lej).