Az első és az utolsó negyedben mutatott kiváló játéknak köszönhetően a bajnoki címvédő és listavezető Sepsi-SIC fölényes győzelmet aratott a Kolozsvári U együttese felett a női kosárlabda Nemzeti Liga 22. fordulójában. Tegnap esti diadalukkal a zöld-fehérek idei 21. sikerüknél tar­tanak.

A kolozsvári lányok kezdték jobban a mérkőzést, akik Harrison és Denson kosaraival 0–4-re vezettek. Mi csak két és fél perc elteltével voltunk eredményesek, akkor Gödri-Părău értékesített két büntetőt (2–4). A folytatásban tripla párbaj alakult ki Jeffery és Mandache között, amit a zöld-fehérek játékosa nyert meg, és a Sepsi-SIC hétpontos előnnyel győzött az első negyedben (23–16). Bár mi dobtuk a második játékrész első kosarát, Mandache triplájának és Denson duplájának köszönhetően feljött négy pontra a Kolozsvár (25–21). Ezt követően újra visszaállt a rend a pályán, és mi kezdeményeztünk. Sajnos, a negyed hajrájában több támadásunk is kimaradt, a túloldalon viszont Dixon, valamint Irimia pontozott, és 13–14-re veszítettük el ezt a tíz percet (36–30). Nem tett jót nekünk a nagyszünet, hiszen figyelmetlenül kezdtük a második félidőt, és a kincses városiak a 24. percben egyenlítettek 37-re. Ezután Butulija hárompontosával vezetett a Kolozsvári U (37–40), de Marshall két triplájával újra előnybe került a Sepsi-SIC (43–40). A folytatás kiélezett csatát hozott: itt is, ott is potyogtak a kosarak, és egy újabb elvesztett negyed után ötpontosra apadt a zöld-fehérek vezetése (56–51). Jeffery kétpontos kosara nyitotta meg az utolsó játékrészt, amire csak bő két perc után érkezett válasz (58–51). Ezt követően sebességet váltottak a mieink, s a roppant jól célzó Huţanu, Jeffery, Kilin, Thompson, Shegog, Gördi-Părău és Stoenesu révén egy perccel az utolsó sípszó előtt húszpontos volt az előnyünk (77–57). A végjáték újabb szentgyörgyi kosarat hozott, lányaink pedig 22 pontos különbséggel megérdemelten nyerték meg az erdélyi rangadót (79–57).

A mezőny legjobbja a Sepsi-SIC játékosa, a 31 pontot szerző Jeffery volt, míg a túloldalon a 22 pontig jutó Mandache jeleskedett.

A forduló további eredményei: Târgovişte–Brassói Olimpia 35–59 (!), Galaci Phoenix–Szatmárnémeti VSK 89–72.