A résztvevők először a játékosok helyzetét vitatták meg, és szavazás után eldöntötték, a következő (2017–2018-as) idényben egy romániai játékosnak kortól függetlenül állandóan a pályán kell lennie, illetve a mérkőzés első negyedé­ben, azaz tíz percen keresztül kötelezően játéklehetőséget kell kapnia egy huszonkét év alatti kosárlabdázónak (U22). Azok a csapatok, amelyek nem vesznek részt nemzetközi kupákban, csak öt külföldi játékost igazolhatnak és használhatnak a bajnokságban, a Román Kupában, viszont azok az alakulatok, amelyek nemzetközi szinten is megmérettetnek, hat idegenlégióssal bővíthetik együttesüket. Az 5/6 külföldi játékos közül legtöbb három lehet Európán kívüli, a többieknek kötelezően Európa valamelyik országából kell jönniük.

Továbbá szeretnék, ha a következő szezonban tizenkét csapattal rendeznék a bajnokságot, illetve a Sepsi-SIC, a Kolozsvári U, a Târgoviște és a Brassói Olimpia jelezte szándékát, hogy indulnának valamilyen nemzetközi megmérettetésen is.

Leszögezték azt is, hogy a következő idény szeptember végén rajtol, illetve április végéig tart, a részt vevő csapatok számától függetlenül. Ami a Román Kupát illeti, egyöntetű döntéssel fogadták el, hogy újra négyes döntőt (Final Four) rendeznek, és nem nyolcast (Final Eight), ahogy idén volt. A Szuperkupát – ha szükséges – a bajnoki rajt előtt egy héttel játsszák, valamint minden csapatnak kötelező lesz a hazai mérkőzéseit online közvetíteni. Emellett a szövetség szeretné, ha minden fordulóból egy mérkőzést a televízió is közvetítene.

„Próbálunk alkalmazkodni az új szabályokhoz, ami pedig a huszonkét év alatti játékost illeti, nem a legjobb döntés, de nem is a legrosszabb, hiszen ha fejleszteni akarjuk a kosárlabdát, ha változást akarunk elérni, akkor ez a legjobb módja. Próbáljuk azt elérni, hogy ne tíz amerikai játsszon a pályán egyfolytában, hanem a romániai kosárlabdázók is fejlődhessenek, a fiatalok pedig játéklehetőséget kapjanak” – nyilatkozta kérdésünkre Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere. (miska)