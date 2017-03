A Szent László-emlékévhez csatlakozó lelki hétvégére nagyobbrészt a székelyföldi nagyvárosokból, de Brassóból és Medgyesről is érkeztek férjek és édesapák.

Pénteken este dr. Nemes István Szent László mint a férfiasság mintaképe címmel tartott előadást, a nagyváradi történész a lovagkirály azon tulajdonságait, erényeit, döntéseit emelte ki, amelyek a mai férfiak számára példaképpé teszik őt. A témához választott film megtekintése után éjfélig tartó, barátságos hangulatú beszélgetés, borozgatás zárta a napot.

Szombaton délelőtt első előadóként Borota Gábor csíkszeredai pszichológus a hétvége központi témájához adott felvezetést, a férjek, édesapák felelősségvállalásáról beszélt.

– A férfiaknak felelősséget kell vállalniuk, mert ezáltal hatalmuk van alakítani a család életét, azt jó irányba befolyásolhatják. A férfiak hiánya pótolhatatlan a családban, ha nincsenek jelen, mindenki megszenvedi azt, ők maguk is. Nem lehet a helyüket pótolni, nem veheti át azt senki, a feleség nem lehet édesapa, a gyermek sem lehet családfő – figyelmeztetett a pszichológus, aki szerint a legtöbb férfi feladja a családfői pozícióját, nem vállalják az azzal járó felelősséget, a munkába menekülnek, és a gyermeknevelést, a problémák megoldását a feleségükre hagyják. A nők ezzel a felelősséggel nehezen birkóznak meg, így felborul a család egyensúlya.

A szombati nap másik előadója Sófalvi Sándor Szabolcs, a harmadik mandátumát töltő marosszentgyörgyi polgármester volt, aki arra biztatta a jelenlevőket, hogy vállalják keresztény mivoltukat, alkalmas vagy alkalmatlan időben is vallják meg az életükkel Jézus Krisztust mind a családban, mind a közéletben, a munkahelyen vagy a szórakozás idején.

Szent László király életpél­dája szolgáltatott alapot a délutáni műhelymunkákhoz, a családpasztorációs munkacsoport önkéntesei a felnőtt férfi megszületésének, kamasz gyermekeivel való kapcsolatának témájában tartottak foglalkozá­sokat, a kiscsoportokban szó volt az önkéntességről, a lovagiasságról mint férfierényről, a lányok neveléséről, de a marosvásárhelyi Sátor-Fa férfiközösség is bemutatta tevékenységét.

A férjek és édesapák lelki hétvégéjének immár hagyományossá vált mozzanata a csíksomlyói kálvária stációit követő keresztút, amelyet a résztvevők kisebb csoportokban, elmélkedve, imádkozva járhattak végig. A napot a kegytemplomban a ferences atyák által cerlebrált szentmise és szentségimádás zárta.

A rendezvény zárónapján Kolozsvári Tibor ötgyermekes édesapa, a tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ vezetője, a Hargita megyei önkormányzat tanácsosa az önkéntesség és a szolgálat kapcsolatáról tartott előadást, majd a lelki hétvége a családpasztorációs szolgálat tevékenységének bemutatásával és szentmisével zárult.

A részt vevő férfiak azt kapták feladatul, hogy Szent László király példáját követve merjenek családjuk felelősségteljes vezetői lenni, ugyanis Istentől ezt a feladatot kapták, és ebben tudnak igazán kiteljesedni.

Kertész Tibor