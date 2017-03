A romániai lakosság majdnem felét aggasztja annak a tudata, hogy kibernetikai bűnözők vehetik át az irányítást személyes elektronikai eszközeik felett – derül ki egy felmérésből, amely ugyanakkor arra is rávilágít, hogy ennek ellenére a megkérdezettek egynegyede több felhasználói fiókhoz és eszközhöz is ugyanazt a jelszót használja.



A Bitdefender által rendelt felmérés szerint a lakosság 70 százaléka birtokol modern elektronikai eszközöket – okostelefon, hordozható számítógép, táblagép, okostelevízió, asztali számítógép –, a megkérdezettek egynegyede pedig utolsó generációs eszközt vásárolt magának: okosórát (24 százalék), internetre csatlakoztatott térmegfigyelő kamerát (21 százalék), e-könyvolvasót (20 százalék), játékkonzolt (15 százalék), fitneszkarkötőt (14 százalék).

A felmérés szerint a megkérdezettek 46 százaléka tart attól, hogy feltörik és átveszik az irányítást napi szinten használt okos eszközei fölött, ami személyes adatok lopásához, kémkedéshez, a magánéletbe való beférkőzéshez vezethet.

A Bitdefender kibernetikai biztonsági szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a rendszerek sebezhetősége miatt az amatőr kibertámadók is könnyen feltörhetik a felhasználók internethálózatát. A támadók arra számítanak, nagyon sok felhasználó nem is gondolja, hogy úgynevezett intelligens házban él, ezért nem is tudják, milyen veszélyek fenyegetik őket.

A Bitdefender szerint a gyártók sem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy frissítsék az eszközök programjait, a gyenge védelem miatt pedig négyből egy esetben sikerül behatolniuk a támadóknak a rendszerbe. Ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság sem frissíti a szoftvereket kellő időben, egyötödük időhiányra vagy hozzá nem értésre hivatkozik.

A válaszolók 29 százaléka állította, hogy több jelszót használ különböző eszközeihez vagy felhasználói fiókjaihoz, de ezeket rotációs alapon cserélgeti. A szakemberek szerint a hasonló jelszavak is veszélyesek lehetnek, a csupán betűkből álló jelszavakat pedig ki kell cserélni szimbólumokat vagy számokat is tartalmazó biztonsági kódokra. (Agerpres)