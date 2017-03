Az artrózis, vagyis ízületi porckopás az ízületek leggyakoribb betegsége, amelynek kialakulásában a genetikától az életmódig számos tényező játszik szerepet. Utóbbiak közül a túlsúly korunk egyik legnagyobb problémája – mondta a szakmai előadások utáni sajtótájékoztatón dr. Bálint-Ciu­gudean Andor ortopéd szakorvos. Csodagyógyszer nincs, de a kialakult ízületi porckopás súlyosbodása megfelelő kezeléssel lassítható, amikor pedig már az artrózis beállt, meg kell győznünk a beteget, hogy mankót hordani nem szégyen – véli a szakorvos. Az emberekben tudatosítani kell, hogy végezzenek koruknak megfelelő fizikai munkát, ne emeljenek és cipeljenek egyszerre túlzott súlyt, például két veder vizet, két zsák krumplit, amikor azt szerre is elhordhatnák; negyvenéves kor után a kondicionáló szaladás helyett válasszák inkább a kerékpározást vagy az úszást – mondotta a szakember. Arról is beszélt, hogy az életkor előhaladtával az ízületi porc nem olyan elasztikus, mint korábban, szaladásnál minden lépés ütést jelent a sarokra, ami gerincünkre hat egészen a nyakig, ezért fontos, hogy ha mégis ezt a sportot választjuk, puha talpú cipőben szaladjunk. A kerékpározással a felületek nincsenek túlterhelve, a súly nagy része az ülésen van, ugyanakkor az intenzív izommozgás elősegíti a jobb vérellátást az ízületi tokban – hangsúlyozta. A szakmai értekezleten szó volt még a sportbalesetekről, köztük az extrém sportok okozta sajátos sérülésekről, a fájdalmas váll jelenségről, a térd instabilitásáról, a csípőműtétek utáni rehabilitációról. Dr. Bálint-Ciugudean Andor szerint a túlsúly, a mozgáshiány, a rossz testtartás, a fiatalok számítógépfüggősége mind befolyásolja az ortopédiai szakterülethez köthető betegségek kialakulását. Hangsúlyozta: fontos, hogy a családorvosok figyelmeztessék pácienseiket ezekre a kockázati tényezőkre, mert a megelőzéssel sok betegség kivédhető.



"Mankót hordani nem szégyen "

Hordani, vagy használni?

Bár valóban nem szégyen, ám igen kellemetlen. Aki már volt kénytelen mankót használni, az tudhatja.

Mind emellett nem is dícsőség...

:)))



"ortopédiai szakterülethez köthető" mozgásszervi betegségek közül a nem reumatikus, izületeket is érintő betegségekről van szó.

A porckopás mellett legalább annyira jellegzetes, az életmóddal összefüggő mozgásszervi betegség az izületeket összetartó izomzat gyengesége, a mozgáshiánnyal összefüggő sorvadása, ami célirányos (gyógy-)tornával, helyrehozható.

Ezek általában igen egyszerű gyakorlatok, amik otthon, gyógytornász nélkül is végezhetők - lennének -, ha az orvosok erről tájékoztatnák a betegeiket. Ilyen gyakorlatok pl. a gerincoszlopot erősítő mckenzie torna.