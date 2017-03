csütörtök 08:57

tihi

Ha nemzetbiztonságról beszélünk,akkor nem is lehetne más európai csak német,,,







ejnyebejnye

Most majd mi jövünk, magyarok.Minket fognak majd persoana non gratanak nyilvánitani.Majd jön a SRI és meg mondja hogy X meg Y magyar terrorista és kipakolják a szülőföldjéről, az ősei házából.Veszélyes dolgok ezek, a precedens meg van teremtve a kézdivásárhelyi üggyel.

Ezek a valach leszármazottak nagyon keverik a dolgokat, összetévesztik a szabad véleménykinyilvánitási jogot az államellenes cselekedetekkel.Olyan torvényt is emlegettek amelyik megtiltja e hős, csodálatos ország szidását.Namármost, a hazaszeretet nem jelent és nem jelenthet feltétel nélkűli hűséget és csodálatot.Azt ki is kell érdemelje az illető állam.

Ez a nyomi , bányászbéka segge alatt levő ország semmivel de semmivel se érdemli ki azt hogy mi dicsérjük is.







Settembrini

Ha nem látnád, a pasi arab.

A német állampolgárok 20 %--a nem az idén barnult le.







lacafaca74

A 20 %-al nem mondtál sokat, lehet több is, persze biztos nem fog napvilágot látni ilyen statisztika. A SRI túlbuzgó, mindenütt terroristát lát, elvégre ki kell érdemelni és meg kell indokolni a hatalmas költségvetést.







ejnyebejnye

A SRI állam az államban, egy párhuzamos vezetési rendszer.Igazából még egy pisszenés se hallatszik ha a SRI s gyerekek nem akarják.Érdek szövetség amely az állambiztonság és a nemzetbizotság leple alatt össze van fonódva a politikummal, a bűnszövetkezetekkel .Mindenben érdekeltek a kék szemű fiúk, telek,ingatlan, pénzmosás,hitelügyletek stb stb.Nyilt titok hogy ők vezetik ezt a s z a r o s országot és nem a demokratikusan megválasztott képviselet, a parlament.

Nagy bajok vannak itt ebben az országban.Ha e népesség egy kicsit okosabb lenne és lenne civil társadalom akkor nem igy lennének a dolgok.

Felcsút ide Felcsút oda, Magyarhonban azért nem a titkosszolgálat vezet.És Ausztriában se,Vagy Belgiumban vagy....sorolhatnám.







Settembrini

Nem a titkosszolgálat.

Hanem a nemzet gázszerelője.

Őkelme, mérhetetlen intelligenciája birtokában, saját erejéből lett a szárnyaló magyar gazdasági élet vezéregyénisége.

Hét évvel ezelőtt megkínálta Viktort a saját főzésű szilvapálinkakából, amitől a gyerek úgy berúgott, hogy megesküdött az anyja életére, hálából, ha hatalomra kerül, szabaddá teszi a pálinkafőzést.

Lőrincünk szaván fogta, és most van a "róka fogta csuka "esete.

Törököt fogtam, de nem ereszt.

Minden egyes döntés előtt ki kell kérni a gázszerelő véleményét.

Mert hanem, borul a bili.









Ferencz

Megérkeztünk....







Settembrini

All roads lead to Rome







Ferencz

Köszönet a nagyívű közhelyért. Nálunkfelé már másképpen mondják: minden út Rómából indul. Sajnos ma már egyik állítás sem igaz, mert Brüsszel csúnyán bekavart Rómának...