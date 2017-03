A JOBBOLDALI KORMÁNYOS AUTÓK BETILTÁSÁT TERVEZIK. Az Országos Gépjármű-nyilvántartási Hivatal vezetője, George Dincă szerint a brexit után lehet érdemben tárgyalni a jobboldali kormányos autók forgalomba íratásának betiltásáról. Nagy-Britanniában jobb oldalon van a gépkocsik kormánya, így amíg a szigetország az Európai Unió tagja, nem lehet korlátozni az onnan behozott autók forgalomba helyezését Romániában sem. Dincă emlékeztetett, hogy Lengyelországban korlátozásokat vezettek be a jobboldali kormányos autók esetében, az EU pedig szabályszegési eljárást indított az ország ellen. Ezeket az autókat azért tiltanák be, mivel konstrukciójuk miatt sok közúti balesetet okoznak. Jelenleg mintegy húszezer ilyen gépkocsi szerepel a romániai nyilvántartásban. Az EU-ban egyébként Máltán is jobb oldalon van a kormány az autókban, erről azonban nem beszélt a hivatal igazgatója. (Főtér)

BIVOLARU CSATÁ(CSKÁ)T NYERT. Az Emberi Jogok Európai Bírósága első fokú döntése értelmében a román államnak ezer euró kártértérítést kell kifizetnie Gregorian Bivolaru jógaoktatónak, a Spirituális Integráció az Abszolútumba (MISA) elnevezésű vallási mozgalom szellemi atyjának. A 64 éves férfi még 2004-ben tett panaszt Románia ellen az alapvető emberi szabádságjogok megsértése miatt. Összesen mintegy 250 ezer eurót követelt anyagi és erkölcsi kártérítés, illetve a perköltségek kifizetése gyanánt. Azt állította, hogy a hatóságok lejárató sajtókampányt indítottak ellene, megsértették emberi jogait, és jogtalanul tartották őrizetben. A strasbourgi bíróság ez utóbbi esetben állapította meg, hogy Bivolaru jogosult a kártérítésre, mintegy 1000 euróra, és a perköltségek – közel 6 ezer euró – kifizetésére. Az ítélet nem jogerős, így az alperes fellebbezhet. Gregorian Bivolarut 2013-ban hat év letöltendő börtönbüntetésre ítélték kiskorú megrontása miatt, de mivel külföldön bujdosott, elfogása és kiadatása rendkívül bonyodalmas volt. Az önmagát Jézushoz hasonlító férfi a napokban kérte, hogy tárgyalják újra az ügyét, azzal az indoklással, hogy áldozata 17 éves volt. A román hatóságok szerint a szervezett bűnözői csoportként működő MISA vezetőjeként szexuális perverziókra vette rá híveit, többek között kiskorú lányokat is. (Főtér)