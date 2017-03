Potápi Árpád János elmondta: tavaly év végén jelentősen nőtt az államtitkárság költségvetése. Eredetileg 28 milliárd forinttal számoltak, amely az utolsó két hónapban több mint 73 milliárdra ugrott, s ebbe a keretbe kerülhetett be az óvodafejlesztési program is. Ahol szükséges, bölcsődék is részét képezik ennek a programnak. A 17,2 milliárd forintos keretből 7,5 milliárdban részesül Erdély, amelyet 6,2 milliárddal követ Felvidék, illetve Muravidék, Horvátország és Kárpátalja. A cél, hogy a gyerekeket első pillanatban „megfogják” a magyar ügynek, magyar intézményrendszernek és megtartsák őket magyar identitású embereknek. Ehhez az óvodai nevelés kiemelten fontos – rögzítette az államtitkár, aki hangsúlyozta: a program semmilyen módon nem veszélyezteti a magyarországi óvodák felújítását, építését.

Grezsa István kormánybiztos elmondta: a külhoni magyar óvodások száma jelenleg 48 ezer, a cél, hogy ez a szám legalább 60 ezerre duzzadjon. Azt szeretnék, hogy a vegyes házasságokból származó gyermekek is nagyobb eséllyel kerüljenek magyar intézményekbe.

A program első üteme az egyházi intézményekre terjed ki. Az óvodafejlesztésben részt vállaló egyházak 2016 decemberében közel 9 milliárd forintot kaptak, a világi intézmények részére pedig további 8 milliárdot biztosítanak. Minden beruházás esetében az év végéig meg kell történnie a telekvásárlásoknak, az építési engedélyek elkészítésének, az engedélyek beszerzésének, a kivitelezés elkezdésének. Az építési és felújítási programok lezárásának határideje 2018. december 31-e, az elszámolásokat a Miniszterelnökség felé legkésőbb 2019. június 30-ig be kell nyújtani. A szakmai kompetencia-fejlesztésre – a központi programcsomag részeként – 551 millió forintot lehet fordítani. Az épületek és a környezet megújítása mellett a program a humánerőforrás-fejlesztésre is fókuszál. A hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó szakemberek külön tréningeken vehetnek részt egy fejlesztőpedagógus-képzés során.

Grezsa István elmondta még: jelentős óvodakutatási program indul, hat külhoni magyar régióban mérik fel az óvodák jelenlegi helyzetét, vizsgálják a szülői attitűdöket. Speciális tananyag készül a programba bevont intézmények számára. Valamennyi külhoni magyar óvodapedagógus számára elérhető lesz egy virtuális óvoda honlap, s szeretnék kialakítani a külhoni magyar gyermekpszichológusok, logopédusok hálózatát is. Szeretnék eljuttatni továbbá a Magyarországon megújuló bölcsődeprogram hasznosítható elemeit a külhoni magyar lelkészfeleségek számára. A tervek között szerepel még a Biztos Kezdet Gyerekház kiterjesztése a külhoni magyar régiókra, illetve képzést szerveznek Kárpát-medencei szülésznőknek, a gyermekorvosok, szülésznők, védőnők számára pedig online felületet biztosítanak majd – jelezte Grezsa István, aki az 1500 magyar sarokról elmondta: ezek készségfejlesztés mellett a magyar jellegre is kiemelten koncentrálnak majd.