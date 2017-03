A határozattervezet vitájának kezdetén elhangzott: a helyi gazdálkodókat előnyben kell részesíteni – első körben csak ők vehessenek részt a liciten –, sőt, a földterületeket kisebb parcellákban kell versenytárgyalásra bocsátani, hogy a kevesebb állatot tartóknak is megérje azon részt venni. A legelők használatára hétéves megállapodást kötnek, de lehetséges lesz a szerződés időnap előtti felbontása is. Ellenőrzik azt is, hogy az adott területeken mekkora az egyedszám, hiszen az alacsony és a magas szám is rontja a legelő minőségét.

Kotecz Attila felsőrákosi RMDSZ-es tanácstag azt kérte kollégáitól, ne a mezőgazdasági igazgatóság által javasolt versenytárgyalási kiinduló árat tekintsék alapnak, hanem a saját tavalyi áraikat, amelyek alacsonyabbak. Érdeklődött ugyanis, s kiderült, a baróti árak messze a környék legmagasabbjai, nem csoda tehát, hogy tavaly a rákosi legelők fele kiadatlan maradt. Pál-Szilágyi Zoltán a szakbizottság nevében is azt javasolta, maradjanak a 2016-os árak mellett – mert tavaly sem tudtak mindent kiadni –, de tegyenek be olyan kitételt, hogy a legeltetési üzemterv elkészülte után még legyen újratárgyalható – csak felfelé módosíthatóan – az ár. Nagy István független tanácstag azt javasolta, hogy a szerződés csak akkor legyen felbontható, ha mindkét fél beleegyezik. „Mi lesz, ha a támogatások megszűnnek, a bérlő pedig lemond a legelő további bérléséről?” – vetette fel. A polgármester úgy vélte, nem kell aggódniuk, a legelők mindenképp kihasználtak maradnak, tehát nem látja a korlátozás bevezetésének értelmét.

Vajda Irén miklósvári falufelelős arra kérdezett rá, miért van akkora különbség a Cseretető (hektáronként 720 lej) és a Makkoskert (hektáronként 440 lej) árai közt, illetve miért olcsóbb a faluhoz közelebb eső és jobb, mint a távol eső és gyengébb minőségű legelő bérleti díja? Incze István – aki maga is gazdálkodik – azt javasolta, a várható zöldmennyiség függvényében állapítsák meg a legelők bérleti árát, szerinte a mezőgazdasági igazgatóság árait csak igazodó, s nem alapárként kellene figyelembe venniük.

A polgármester arra kérte Vajda Irén falufelelőst, figyelmeztesse a miklósváriakat, fogjanak össze, alakítsanak gazdaszervezetet, ellenkező esetben a falu csordája legelő nélkül maradhat. „Ismét mondom, nem az a célunk, hogy büntessünk, de idén többször is ellenőrizni fogjuk, miként zajlik a legeltetés. Nem fogjuk megengedni, hogy bárki is a törvényes keretet megkerülve legeltessen” – jelenetette ki.

A képviselők végül módosították a határozattervezetet, s a versenytárgyaláson a tavalyi árakból indulnak ki.