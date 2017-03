Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség tizennyolc választott tisztségviselő esetében állapított meg összeférhetetlenséget, illetve adminisztratív érdekellentétet. A tegnap reggel közzétett közlemény szerint két magyar: a Szilágy megyei Kraszna község jelenlegi polgármestere (és volt alpolgármestere), Bogya Miklós, valamint Bölön alpolgármestere, Rudolf Béla is érintett. Az erdővidéki elöljáró szerint félreértésről lehet szó.



Rudolf Béla a Háromszéktől értesült, hogy az ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg: semmilyen hivatalos formában nem keresték meg sem a kivizsgálás előtt, sem azt követően. Elismerte, évekkel ezelőtt volt magánvállalkozói engedélye, de azt csak azért váltotta ki, hogy mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységet végezhessen. Ám végül az állattartással hamarabb felhagyott, minthogy működött volna vállalkozása. „Rég, talán hét-nyolc éve is van már, hogy kiváltottam az engedélyt. A törvény kérte, hogy legyen ilyenjük azoknak, akik tejet adnának el, vagy sajtot készítenének, s talán a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökséghez is kellett volna. Közben eladtam az állatokat, nem végeztem semmi tevékenységet, ám mindennek ellenére akkoriban a feddhetetlenségi ügynökség vizsgálatot kezdeményezett ellenem, ezért ügyvédet fogadtam. Bár papírt azóta sem kaptam, úgy értesültem, ügyem tisztázódott. Nem tudom, mire vélni most azt, hogy újból összeférhetetlenséget állapítottak meg. Minden bizonnyal félreértésről lehet szó” – nyilatkozta az alpolgármester.

Rudolf Béla szavait alátámasztani látszik, hogy az ügynökség hivatalos honlapján, az Integritate.eu-n feltüntetett adatok legalábbis furcsák. A közleményben Rudolf Bélát mint Bölön alpolgármesterét nevezik meg, az elmarasztalás okaként azt írják, 2011. július 12.–2014. november 6. között egy időben volt polgármester és a Molnár István PFA tulajdonosa. Ezzel szemben Rudolf Béla sosem volt polgármester – még akkor sem, amikor Sikó Imrét a helyi rendőrökkel való összetűzése miatt néhány napig fogdában tartották –, évekkel ezelőtt kiváltott engedélye pedig saját nevére szólt. Kézdialmás polgármesterét Molnár Istvánnak hívják, őt 2015-ben tényleg elmarasztalta az ügynökség, de az elöljáró fellebbezett, s tudtunkkal még nem született végleges ítélet ügyében.