A községvezető az iskola látványtervét is bemutatta, a végleges formák március 8-áig készülnek el. Az iskola udvarán a megmaradt épületrészt lebontják, majd a Nagybászka folyásával párhuzamosan építik fel a tájba is jól beilleszkedő épületet, amelyben az óvoda is helyet kap (ez pillanatnyilag a polgármesteri hivatal épületében működik). Az új iskolát eléggé tágasra tervezik, egy aulát is kialakítanak, felszereltségre is odafigyelnek – részletezte a polgármester.

Kocsis Béla hangsúlyozta: hetente tárgyalnak a megyei tanács képviselőivel, más illetékesekkel, eddig az ütemterv szerint haladtak, reméli, márciusban „lesöprik a bürokrácia akadályait”, kiadhatják az építkezési engedélyt.

Ezt követően viszont lehetnek buktatók. Az építkezési munkálatot az elektronikus közbeszerzési rendszerben kell meghirdetni. Megtörténhet, hogy a licit eredménye ellen fellebbez egyik vagy másik vesztes cég, akkor további procedúrákra van szükség, melyek késleltethetik a kivitelezést – ecsetelte a lehetséges gondokat a polgármester.

Mindeközben az iskolában folyik a munka, habár a tanulóknak és tanáraiknak szűkebb helyen kell elférniük. A leégett iskolarész utáni szemetet, üszkös fadarabokat elhordták az udvarról, az épen maradt tetőrészt szigetelték.

Nagyon sok helyről érkezett könyvadomány az iskola részére, minden remény megvan arra, hogy feltámad hamvaiból a porrá égett kilencezer kötetes könyvtár. Eddig 5080 kötetet vettek számba, két termet töltenek meg az ajándék könyvek – számolt be érdeklődésünkre Deák Erika titkárnő, aki önkéntes munkával végzi a katalogizálást. Leginkább magyar kiadványokat kaptak adományba, de a román nyelvűek is szépen gyűlnek, Bukarestből polcokkal együtt ajánlottak fel segítséget. A legtöbb kötet használható, de olyan is akad, melyet ki kell szuperálni. A magyar nyelvű könyvek túlnyomórészt világirodalmi művek, kevesebb a meséskönyv, a szótár. Olyan kötetek is érkeztek, melyek a korábbi, leégett könyvtárból hiányoztak – mondta Deák Erika. Azt is hangsúlyozta, a tanári kar teljes odaadással dolgozik a könyvek rendszerezésén, polcokra helyezésén. Nemcsak iskolaidőben dolgoznak, sokan hétvégén is bejárnak, hogy mielőbb igénybe vehető legyen a most születő könyvtár.



Várják az adományokat

Az imán, a könyveken és a szolidaritáson túl, a január 9-én leégett kommandói iskola újjáépítésére pénzre van szükség, száz gyermek sorsa a tét – ezt hangsúlyozza az RMDSZ országos akciójaként indított kampánya. „A múlt héten közzétett felhívás óta sokan segítettek. Egy marosvásárhelyi építkezésekkel foglalkozó cég felvállalta az iskola befedését, egy másik vállalat építőanyagot biztosít, egy informatikai cég pedig számítógépekkel szerelné fel az iskolát” – nyilatkozta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke. Opra Béla iskolaigazgató elmondta, a nyári vakációban szeretnék újjáépíteni az iskolát, ehhez pedig megközelítőleg 800 ezer euróra van szükség, amelyet részben országos és helyi költségvetésből biztosítanának. Eddig 100 ezer lej gyűlt össze a Kommandóért Egyesület számlaszámára. Adományok érkeztek az egész országból, de támogatást juttattak el Magyarországról is.

Az adományokat a következő számlaszámra várják: Kommandóért Egyesület (Asociaţia Pro Comandău): 527090 Comuna Comandău, nr. 146., jud. Covasna

RON: RO10BTRLRONCRT0288651301

EUR: RO57BTRLEURCRT0288651301

HUF: RO70BTRLHUFCRT0288651301

SWIFT: BTRLRO22. COD CLIENT (ÜGYFÉL SZÁMA): 2886513