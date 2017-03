Azt is mondta, munkacsoportok dolgoznak a tankönyveken, de megírásuk időbe telik, s ha elkészülnek, ott a következő akadály: a versenytárgyalás a kinyomtatásra. Az RMDSZ egyeztetett a minisztériummal, a Romániai Magyar Pedagógusszövetséggel, támogatja a tankönyvírókat, ám ennél sokkal többet nem tehet – fejtette ki a szövetségi elnök.

Az érvényben lévő oktatási törvény 2011. február 9-én lépett hatályba – igaz, azóta annyit változtatták, hogy alig lehet ráismerni, minden bizonnyal, emiatt szerepel a kormányprogramban, hogy ez év végéig új jogszabályt készítenek –, de a speciális románoktatást érintő cikkely, csodák csodája, az eredeti maradt. Azóta eltelt hat esztendő, és az RMDSZ elnöke arról beszél, nem sokat tehetnek azért, hogy szeptemberben a magyar ötödikesek asztalán legyen a sajátos tanterv alapján megírt speciális román tankönyv, és válaszából az sejlik ki, nem tudja, a jelenlegi hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosok ősszel még nem kezdenek az új tanterv szerint, tehát nincs is szükségük új tankönyvre. Hogy hárítson, hisz mindig más a hibás (!), elmondta: az érvényben lévő közbeszerzési szabályozás akadályozza a kisebb példányszámú tankönyvek kinyomtatását, így a kisebbségi kiadványokét is – ami igaz, de nem új keletű, évtizedes gond, és már milliószor belebotlottunk.

Kelemen Hunor másik nagy mondása: tárgyalni fognak a minisztériumban arról, hogy a számonkérés, a kiértékelés a képességvizsgán és az érettségin az új tankönyvek szerint történjék. Hol volt az RMDSZ 2011 februárja óta, hogy nem sürgette a sajátos román tankönyvek ügyét? Az érthető, hogy van egy adott országos ütemterv az új tantervek bevezetésére, de ez természetesen azt jelentené, hogy a kitűzött tanév első napján a diákok asztalán legyenek az új tankönyvek. Mit tett a szövetség az elmúlt két és fél évtizedben a magyar tankönyvek zökkenőmentes kinyomtatása érdekében (a rossz fordításokról nem is beszélve)? És hol él Kelemen Hunor, aki a törvény betartatásáról akar tárgyalni, egyezkedni a minisztériumban? Tán nem ismeri a vonatkozó jogszabályt, amely előírja, hogy ki amilyen tanterv szerint tanult, aszerint vizsgázik?

A feltett kérdésekre nem választ, hanem megoldást várunk egy olyan ügyben, amelynek már több nemzedék esett áldozatul, mert ha a románnyelv-tudásról volt szó, magyar diákok ezrei vesztesen kerültek ki az iskolapadokból.