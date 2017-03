A szövetség hírlevele által ismertetett beadvány szerint Kelemen Hunor arról tájékoztatta a LBT elnökét, hogy a korrupcióellenes ügyészség tanúként hallgatja ki azokat a szülőket, akik ezelőtt két évvel átíratták gyermekeiket a Római Katolikus Gimnáziumba. Szerinte ez az eljárás megkérdőjelezi az ügyészek hitelességét, pártatlanságát.

„A szülők és ügyvédeik állításai alapján a korrupcióellenes ügyészség részéről egyértelmű a megfélemlítés. Esetenként azzal fenyegették meg őket, hogy nem ismerik el gyermekeik tanulmányait. Ez jóval túllépi az ügyészek hatáskörét” – fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke azt is sérelmezte, hogy bár mindmáig nem született végleges bírói ítélet arról, hogy törvényesen jártak-e el az iskola alapításakor, a Maros Megyei Tanfelügyelőség február 27-én mégis megtiltotta a cikluskezdő osztályok indítását a 2017–2018-as tanévben.

Kelemen Hunor úgy vélte: ilyen döntés nem születhetett volna meg akkor, ha a kivizsgálás a törvény előírásainak megfelelően zajlik. Megjegyezte: a korrupcióellenes ügyészség eljárása nemcsak a szülőkben keltett bizonytalanságot és félelmet, hanem a döntéshozókban és hatóságokban is, és nem tartotta szem előtt a diákok jogait.



Üzenet Magyarországról

A magyarországi nemzetiségeknek megadott lehetőségek kihathatnak a külhoni magyarság életére – mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Ha kis lépésekben is, de van változás – mondta, példaként említve, hogy Szerbia kormánya egyre inkább odafigyel a magyarokra, Szlovákiában pedig megmenekültek a korábban bezárásra ítélt kisiskolák. Reményének adott hangot, hogy ezt a folyamatot Románia is észreveszi, és „nem fogja ellehetetleníteni” a marosvásárhelyi katolikus iskola működését.