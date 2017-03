Pajor Tamás és az Ámen, Rúzsa Magdi, a Jónás Vera Experiment (amely ma 21 órakor a sepsiszentgyörgyi Hostelben lép fel), a Hősök, Palya Bea és a Lóci játszik is Fonogram-díjat kapott szerda este Budapesten a Várkert Bazárban rendezett gálán. Életműdíjjal Fenyő Miklóst és Nemes Lászlót ismerték el.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MaHaSZ) által rendezett díjátadón tizenkét magyarországi és hat külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjakat. A díj honlapja szerint az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele Pajor Tamás és az Ámen Fénykor (szerzői kiadás) című lemeze lett, a hazai modern pop-rock kategóriában Rúzsa Magdi futott be Érj hozzám (Magneoton) című albumával. Az év hazai alternatív vagy indie rock albumának vagy hangfelvételének a Jónás Vera Experiment Tiger, Now! (Launching Gagarin Records & Management) című lemezét választották.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele a Belau The Odyssey (szerzői kiadás) című lemeze lett, a hazai rap vagy hiphop felvételek között a Hősök dalcsokra: a Lepörög a film / Életút / Felejtés / Ha én lennék a főnök / Legjobban / Menj tovább / Nem vagy egyedül (Gold Record), a hazai hard rock vagy metál kategóriában pedig az Asphalt Horsemen Brotherhood (GrundRecords) című albuma győzött. Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele Márió Duett Albuma (ko records) lett, a hazai kortárs szórakoztató zenei kategória győztese Rakonczai Imre és Az éjszaka fényei (Schubert Music Publishing), az év hazai gyermekalbuma Farkasházi Réka és a Tintanyúl Bumm, Bumm, Bummja (Tom-Tom Records) lett. Az év hazai dzsesszalbuma kategóriában Péter Kaszás Infinity Project (Magneoton) című lemeze bizonyult a legjobbnak, az év hazai világ- vagy népzenei albuma Palya Bea Tovább nő (szerzői kiadás) című produkciója lett. Az év felfedezettje a Lóci játszik (Prime Event Management).

Életműdíjat vehetett át Fenyő Miklós, aki előtt a Group’n’Swing Hungária-egyveleggel tisztelgett a gálaesten, és szakmai életműdíjat kapott Nemes László.