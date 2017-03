Következő írásunk

Kovászna megye 2016-ban közel tízmillió eurót fektetett útjavítási és korszerűsítési munkálatokba, ezek egy részét idén tavasszal fejezik be. Uniós, kormányzati és saját bevételeket fordítottunk utakra, reméljük, idén is sikerül legalább ugyanakkora keretet biztosítani – tájékoztatott Kovács Ödön megyemenedzser, hozzátéve, több beruházással is pályáznak az Országos Településfejlesztési Programnál, valamint előkészítés alatt az erdővidéki úthálózat korszerűsítésére vonatkozó, nagyobb léptékű uniós pályázat.