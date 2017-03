A szacsvaiak régi vágya teljesült, nyugtázta a jó hírt Dombora Lehel, Réty község polgármestere, aki megjegyezte, az új buszjárat elindítása az egerpatakiakat is érinti, hiszen eddig a bitai buszmegállóhoz kellett gyalogolniuk, ugyanakkor a komollóiaknak is előnyös, hiszen eddig egyetlen járat sem tért be a Réttyel összeolvadt faluba. A sepsiszentgyörgyi Cros-Bor szállítási vállalat járata hétköznaponként reggel hat órakor indul Szacsváról, vissza­indulás 15 óra 45 perckor Sepsiszentgyörgyről, a Multitrans állomásáról. Amennyiben a nyári időszakban megnövekedne az igény a járatra ezen az útvonalon a Rétyi-tónál levő megállónak köszönhetően, van lehetőség növelni a fürdési idény idejére a buszjáratok számát. A községből egyébként sok diák ingázik nap mint nap a megyeszékhelyre, eddigi utazási nehézségeiket megoldja a hamarosan induló buszjárat – tette hozzá Dombora Lehel. Ugyancsak az ingázó diákokra figyelve a Sepsiszentgyörgy–Zoltán–Angyalos útvonalra kért egy pluszjáratra engedélyt az Ilma Kft. is, amely az oktatási programhoz igazodva, 14 óra 40 percre időzíti az új buszjáratot.

– Kovászna Megye Tanácsa hatáskörébe 2008-tól tartozik az útvonalak meghatározása, a Megyei Közszállítási Program elfogadása, az elektronikus licit lebonyolítása. Közel tíz évvel ezelőtt még 52 útvonal volt kijelölve, azóta pár helyen változtattunk, újakat vezettünk be a helyi önkormányzatok kérése alapján, igyekszünk a lakosság igényeinek megfelelően alakítani a buszjáratokat – mondta el Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A 2014–2019 közötti időszakra érvényes program szerint 59 útvonal van a megyében, ebből kettő van még szabadon, a Magyarhermány–Nagybacon–Barót és A borvíz útján létrehozott fürdők programjához igazodó Sepsiszentgyörgy–Oltszem–Málnásfürdő útvonal, amelyre várják a szállítási cégek jelentkezését. Az 59 útvonalon 13 közszállítási cég biztosítja a buszjáratokat, három község azonban saját autóbuszra kért útvonal­engedélyt. Kommandó, Szitabodza és Bárkány község egy-egy útvonalon működtet járatot, ráadásul kedvezményesebb áron, mint a magáncégek. Kommandó község busza például kétnaponta, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap biztosít járatot Kovásznára és vissza.

(A Megyeinfó Kovászna Megye Tanácsának fizetett tájékoztatója)