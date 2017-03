A lengyel, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után Orbán Viktor úgy értékelte: minden mozgásban van, aminek oka, hogy egy új világrend kialakulásának korszakában élünk, amikor mindenkinek az a dolga, hogy meghatározza a maga helyét. Európának is így kell tennie, és ehhez kíván hozzájárulni az a dokumentum, amelyet most elfogadtak. Orbán Viktor a találkozó másik témáját, az eltérő európai élelmiszer-minőséget illetően közölte: az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán. Ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai. Az ügyet már korábban szóvá tették, de azt az Európai Bizottság nem kezelte. Az embereknek megfelelő információval kell rendelkezniük arról, hogy milyen minőségű élelmiszereket vásárolhatnak a boltokban, és az ehhez szükséges jogi garanciákat a bizottságnak ki kell alakítania – közölte. A V4 kezdeményező szerepet akar játszani abban, hogy olyan szabályozást alakíthassanak ki, amely megakadályozza a kettős mércét ezen a területen – jelentette ki.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta: Európában vita folyik a kontinentális Európa jövőjéről, és e tekintetben két feladat áll előttünk. „Célokat kell kitűzni magunk elé, és el kell dönteni, hogyan szervezzük meg a közös életünket az unión belül. Az utóbbit illetően az egyensúlyt a nemzetállamok és az uniós intézmények között nem szabad megbontani, bár ilyen veszélyek fenyegetnek, az elmúlt években is volt folyamatos, lopakodó hatáskörelvonás a nemzetállamoktól, de ez rossz gyakorlat, meg kell állítani. Az olyan fontos kérdésekről, mint az energiaárszabályozás, a migránskérdés szabályozása, az önálló adórendszer, valamint a munkahelyteremtő politika eszközei, nem mondhatunk le” – vélekedett.

Beata Szydlo lengyel miniszterelnök közölte: a nagyon konkrét javaslatokat tartalmazó nyilatkozatot a március végi római EU-csúcsértekezleten terjesztik elő. A visegrádi országok miniszterelnökei egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni az EU-ban zajló törvényhozói és politikai folyamatok demokratikus és nemzeti szintű felügyeletét. „Nem kevesebb, nem több Európa, hanem egy jobb Európa – ez a V4 követelménye” – szögezte le. Minden együttműködési modellnek feltételeznie kell az egységes piac, a (belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezet integritását – ismertette az elfogadott dokumentumot a lengyel kormányfő. „Nem egyezünk bele az EU-n belüli megosztásokba, mivel az egyenes utat jelent a szétváláshoz” – szögezte le.

A kettős élelmiszer-minőség gyakorlata egyértelmű csalás, és ha az Európai Unió nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia európai polgári kezdeményezést indítványoz az ügyben – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök: a csúcstalálkozó résztvevői szlovák javaslatra tárgyaltak a nemzetközi nagyvállalatok által forgalmazott élelmiszereknek egyes régi és új uniós tagországokban tapasztalható eltérő minőségéről. A kettős élelmiszer-minőség gyakorlatát Robert Fico elfogadhatatlannak, egyértelmű csalásnak és veszélyes politikai üzenetnek minősítette.

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök rendkívül fontosnak minősítette, hogy a négy visegrádi ország meg tudott egyezni egy Európa jövőjét érintő közös nyilatkozatban. Szerinte az EU-nak a jövőben is meg kell őriznie az eddigi értékeket, és kiemelten kell kezelnie a közös piacot, a szabad mozgást, és az eddiginél jobban biztosítania kell a (belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezet határainak, különösen a szövetség külső határainak a védelmét.