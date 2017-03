Több farsangbúcsúztató mulatság is volt idén Zágonban, és mivel mindegyik jól sikerült, a szervezők bíznak abban, hogy jövőre még többen kedvet kapnak részt vállalni a műsorban.



Szombaton, február 25-én 20 órától kezdődött a farsangzáró mulatság, amit hosszú próbák sorozata előzött meg. A műsorban több csoport is fellépett színesebbnél színesebb produkciókkal, tánccal, rövid humoros jelenetekkel. Az est hangulatát a házigazdák, Tatárszegi Bence (Joós Áron) és Roszkóalji Bella (Márton Gabriella) fokozták. Részt vettek a helybeli Tüzes és Szikrák néptánccsoportok Dezső Tibor Attila lelkipásztor és Dezső Ágota vezetésével, valamint a község mókázni vágyó fiataljai és középkorúak is. A közönség fergeteges tapssal jutalmazta a fellépőket. A mulatság bállal folytatódott, amelyen a talpalávalót a Csomi Band húzta. Amikor szünetelt a banda, tombolára is sor került, több mint 60 tárgyat sorsoltak ki.

A hajnalig tartó mulatsággal nem ért véget a farsangolás, hiszen húshagyókedden 17 órától táncházzal folytatódott a farsangbúcsúztatás. 18 órától rövid áhítattal, majd Samu bábu elégetésével, fánk­evéssel és teázással zárult a farsangi ünnepkör.

Márton János