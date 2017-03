Úgy is lehet mondani, hogy az okosabb enged – fejtette ki az elöljáró, aki szerint most egyszerűen csak eltüntetik a rendetlenséget, hogy addig is élhető, belakható legyen a főtér befejezetlen része, amíg a bíróságon tisztázódik, hogy a városnak vagy az erőszakszervezeteknek – a prefektúrát, a honvédelmi minisztériumot, a hírszerzést és a mögöttük álló erőket sorolta ide Antal Árpád – van-e igaza. Ez több évbe is beletelhet, és „nem lenne tisztességes” a város lakói­val szemben, hogy addig egy gyomos földkupacot kerülgessenek; az idelátogatóknak is nehéz megmagyarázni, hogy miről van szó. Egyelőre tehát egy ideiglenes rendezésre kerül sor, és ehhez is kikérik a helybeliek véleményét, mivel a sárkánydomb sem tetszik mindenkinek. A polgármester szerint a rendszer képviselői ezt a takarítást is meg tudják akadályozni vagy le tudják lassítani, ennek ellenére bízik abban, hogy sikerül gyorsabban rendezni a sárkánydombos vitát és befejezni a főteret.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata az új főtér kialakításával kapcsolatban hirdetett pályázatot a megyeháza és a prefektúra előtti rész rendezésére, és a nyertes terv – amely az Erzsébet park kiterjesztését egy legyőzött sárkány formájú füves térelemmel oldaná meg – 2015 tavaszán került nyilvánosságra. A román civil szervezetek és a prefektúra ezt az új és szokatlan zöldövezetet románellenesnek látja, fél év múlva be is perelték a várost a honvédelmi minisztérium és a hírszerzés jóváhagyásának hiányára hivatkozva. A pert alapfokon meg is nyerte a kormánymegbízotti hivatal, ezért a városvezetés tavaly tavasszal elölről kezdte az egész eljárást; közben a prefektus egy másik pert is megnyert, és jogot kapott arra, hogy a gyalogos- és biciklisforgalomnak szánt főtéren, az ott futkosó kisgyermekek között gépkocsival behajtson az intézmény bejáratáig. Tavaly ősszel pedig újabb támadást indított, a román egyesületek kérésére Trikolór térre szerette volna átkeresztelni a főteret, amely kialakításától, a 19. századtól kezdve a Szabadság tér nevet viseli; ezt a kezdeményezést a sepsiszentgyörgyi tanács elutasította.