Brüsszeli felszólalásában Tőkés László a marosvásárhelyi katolikus gimnázium diákjainak szüleivel szemben foganatosított ügyészségi kihallgatások, valamint a Maros megyei tanfelügyelőség intézkedéseinek törvénytelen voltát leplezte le, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a sorozatos hatósági túlkapások a tanintézet mintegy 400 tanulójának az őszi beiskolázását, végtére pedig magának az iskolának a létét fenyegetik. „Tiltakozom a magyar egyházi iskolákat sújtó kisebbségellenes diszkrimináció és hatalmi visszaélés, valamint a szülők megfélemlítése ellen” – ezekkel a szavakkal zárta beszédét Tőkés, az EP-elnök közbelépését kérve az iskola, a szülők és a gyermekek védelmében, az EP-elnök kisebbségügyi tanácsadóját, Markus Warasint pedig külön tájékoztatta a marosvásárhelyi iskolaügyről.

„Nem lehet elfogadni azt, hogy szülőket vegzálnak, hívnak be tanúként, kihallgatja őket az ügyész, és olyan eszközöket használ, amilyeneket a Securitate idejében használtak, megfélemlíti a szülőket, félelmet kelt a közösségben, és azt a látszatot kelti, hogy amennyiben ebbe az iskolába íratják a gyerekeiket, két-három év múlva kiderül, hogy egy törvénytelenül létrehozott iskolába jártak, nem lesz diplomájuk” – fejtette ki Kelemen Hunor tegnapi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. Sérelmezte, hogy az ügyész az érintettek elmondása szerint vallásuk felől érdeklődik, és számonkéri rajtuk, hogy – ha éppenséggel unitáriusok – miért íratták gyereküket katolikus iskolába. „Meg akarják tiltani a szülőknek, hogy nyilvánosság előtt beszéljenek arról, ami a kihallgatáson történt, mintha nemzetbiztonsági problémákról beszéltek volna ott” – méltatlankodott az RMDSZ elnöke. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy ilyen „szekus módszerekkel” próbálnak egy iskolát bezárni, és úgy vélekedett, kimeríti a hatalommal való visszaélés fogalmát a korrupcióellenes ügyészség eljárása. Beszámolt róla, hogy szerdán az ügyészek és bírák szakmai testületénél, a Legfelsőbb Bírói Tanácsnál tett panaszt az ügyészség megfélemlítési kísérletei miatt, múlt héten pedig Klaus Iohannis államfőnek küldött részletes tájékoztatót a marosvásárhelyi iskola körül kialakult feszült helyzetről. Az RMDSZ a bukaresti nunciatúrának és több külképviseletnek – köztük az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének is – elpanaszolta, hogy Romániá­ban az igazságszolgáltatás eszközeivel lehetetlenítik el egy jogszerűen megalakult felekezeti iskola működését – tette hozzá.

Az ügyészségi meghallgatások folytatódnak, eddig több mint negyven szülőt hívtak be a korrupcióellenes ügyészségre, de olyan eset is előfordult, hogy a rendőrség megsemmisítette az egyik szülőnek korábban kikézbesített idézést – közölte a Krónikával Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője.