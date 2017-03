Néhány évvel ezelőtt kezdeményezte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a székely szabadság napját, úgy gondolták, kell lennie egy napnak az esztendőben, amikor hangsúlyosan beszélünk arról, hogy az autonómia biztosíthatja ezt számunkra – fejtette ki Ferencz Csaba, az SZNT tájékoztatási alelnöke.

Elkészült az idei rendezvény arculatterve, amely mutatja, nyitnak a fiatalság felé, tudatában vannak: be kell vonni az ifjúságot is a mozgalmukba, hogy legyen, kinek átadniuk a stafétát.

A tavalyi, tavalyelőtti büntetések után most írásban fordultak a csendőrséghez, választ is kaptak, ma egyeztetnek a részletekről, s bár perben állnak az intézmény egy évvel ezelőtti vezetőségével, bíznak benne, most tisztességesen, fennakadás nélkül végzik majd a dolgukat, biztosítják a megemlékezés és a felvonulás zavartalan lefolyását.

Gazda Zoltán főszervező elmondta, az idei március 10-i rendezvény három részből áll. A székely vértanúk emlékművénél tartják a megemlékezést, erre minden párt képviselőit meghívták, felszólalási lehetőséget is biztosítanak, március 5-ig várják válaszukat. Külföldi meghívottak is lesznek, szónokol az Európai Szabad Szövetség (EFA) képviselője, és várhatóan jelen lesz a Baszk Nemzeti Párt küldötte is. Ezt követően vonul a tömeg a prefektúra elé, bíznak benne, hogy tiltakozó megmozdulásuk méltósággal, rendbontás nélkül zajlik. Átadják a prefektusnak a kiáltványt, amely ezúttal fókuszál az aktuális romániai kérdésekre – a jogállamiság érdekében zajlott nagyarányú tüntetésekre –, és kitér a magyar ügyekre, megfogalmazza, hogy ez utóbbiakra is az autonómia kínálhat megoldást – ismertette Ferencz Csaba. Este a marosvásárhelyi Kultúrpalotában átadják a Gábor Áron-díjat, amellyel idén az EFA-t tüntetik ki.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesznek szimpátiatüntetések szerte a nagyvilágban, eddig kilenc helyszínről, Magyarországról és Németországból jelentkeztek kezdeményező szervezetek és magánszemélyek. Budapesten a Hősök terére toborozza a résztvevőket a Székelyföldért Társaság.

Megemlékezés Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön a március 10-i megemlékezés fél tizenegykor kezdődik a turulszobornál, beszédet tart Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyházak nevében áldást mond Bancea Gábor református lelkipásztor, közreműködik a Kónya Ádám Művelődési Ház férfidalárdája. A rendezvény után innen indulnak a buszok a marosvásárhelyi megmozdulásra. Az eddigi jelentkezések alapján Sepsiszékről még Illyefalváról és Uzonból készül busz Vásárhelyre, de járatot indítanak Kovásznáról, Barótról, Kézdivásárhelyről és Ozsdoláról is.