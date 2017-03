Az április 22-én rajtoló városünnep nyitó hangversenyén – amelyre ezúttal a Tamási Áron Színház nagytermében kerül sor – a Queen együttes klasszikus feldolgozású dalait Vlad Maistorovici két brit zenésszel és Ferencz Áron sepsiszentgyörgyi dobossal mutatja be, a produkció már több nagyvárosban is sikert aratott. A kulturális hét további rendezvényei még nem ismertek, de a főtéri koncertek sora összeállt: jön a Kállay Saunders Band, a Nazareth brit rockzenekar, a Póka-Tátrai regeneráció Baricz Gergővel, a néhány év után lakossági kérésre visszatérő Şuie Paparude és a szintén újrahívott Pannonia Allstars Ska Orchestra, a világzenét játszó osztrák Dunkelbunt, a zárókoncerten pedig – április 30-án – a Sepsiszentgyörgyön már több alkalommal megtapsolt Bródy János életmű-válogatással lép fel.

A főtéri színpadot régi-új helyen, a prefektúra előtt helyezik el, mert tavaly többen kifogásolták, hogy eltakarja a Szent György-szobrot. A B színpad marad a Szent György téren (a Sugás Áruház előtt), és a múzeumkertben is lesz egy kisebb pódium. Nem épül meg a megyei könyvtár mögötti Völgy színpad, és a köréje épülő programok is elmaradnak: a kARTa Valley szervezői idén pihenőt tartanak, egy általuk javasolt meghívott viszont a főszínpadon fog szerepelni; jövőben az önkormányzat nagyobb támogatást kíván nyújtani a sajátos hangulatú ifjúsági rendezvénynek. A kézművesvásár és a lacikonyhák helye még nem végleges, az ifjúsági udvar ismét a polgármesteri hivatal mögött lesz, a borudvar pedig a múzeumkertben. A városnapok költségvetése jelenleg nem ismert – még a városét sem fogadták el –, de nagyjából a tavalyi-tavalyelőtti szinten marad.

A 26. Szent György Napokat a város­imázs-iroda és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezi, mindkét önkormányzati intézmény új emberekkel erősödött, noha még mindig nem sikerült minden állást betölteni – közölte Antal Árpád polgármester, aki azt is elmondta: korábban a helybeliek által Süsünek keresztelt szobor elfogadtatása és megszerettetése volt az egyik cél, de mivel sokan kérdezték, hogy a sárkány vagy a lovag fontos-e ebben a városban, ezért idén Szent György alakját kívánják előtérbe helyezni, habár sárkányok ma is vannak, és ezeket is le kell győzni. A főszervező Knopp Ildikó, a városimázs-iroda munkatársa azt szeretné, ha mindenki szembenézne a maga félelmeivel és sárkányaival, hogy az újjáéledő természettel valóban megújuljon a sepsiszentgyörgyiek hangulata, rendezni tudjuk közös dolgainkat és együtt ünnepelhessünk.