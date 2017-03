„Továbbra is azon dolgozunk, hogy ez a repülőtér mihamarabb működőképes legyen. A megyei tanács elindította a repülőtéri gurulóutak műszaki tervezésére, a beszállóplatformra, a kifutópálya kanalizálására vonatkozó versenytárgyalás folyamatát. Ennek a hozzávetőleges értéke 856 473 lej áfa nélkül, az ajánlatokat 2017. április 24-éig várjuk” – közölte az elnök.

A megyei tanács első lépésben tízmil­lió eurót fordít saját költségvetéséből a reptéri munkálatokra, szükség esetén még módosíthatják az értéket. Egy­előre azt is elemzik, hogy milyen módon működhetne a légikikötő – kon­cessziós alapon, több helyi önkormányzat közreműködésével vagy állami–magán partnerség által. Veştea azt is elmondta, amennyiben nem kell koncesszióba átadniuk a munkálatokat, a gurulóutak kialakításával kezdik el a munkát.

Az alapkőletételkor a repülőtér átadását 2012-re ígérték, de egyelőre csupán a 2850 méter hosszú és 45 méter széles kifutópályát építették meg, amelyet 2014 szeptemberében fejeztek be.