A román alkotmányt is emberek fogadták el, és az a javaslat, hogy ne lehessen róla semmilyen kritikát megfogalmazni, azt jelenti, börtönbe kell zárni több millió román állampolgárt, aki az alkotmánymódosításról kiírt népszavazáson megjelent. Vagy Traian Băsescu volt államfőt, aki egykamarás parlamentről írt ki népszavazást, amikor az alkotmányban kétkamarás törvényhozás szerepel. Az pedig a sepsiszentgyörgyi polgármester szerint teljes képtelenség, hogy aki az alkotmány 1. cikkelyét bírálja, azt bebörtönözik, aki pedig mondjuk a 7. cikkelyt kifogásolja, azt megtapsolják.

Tudor Ciuhodaru törvénytervezete szerint hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetést lehetne kiróni arra, aki az alkotmányos rend megváltoztatására törekszik vagy akadályozza az állam hatalmának gyakorlását. Kezdeményezését a szociáldemokrata képviselő azzal indokolja, hogy „Romániában a szabadság, a demokrácia, a szabad helyváltoztatás joga és a szólásszabadság nem mehet el addig, hogy szélsőséges, szeparatista és revizionista alapon a román állam lényegét támadja”, és konkrét példákat is felsorol, többek közt azt, hogy a székely szabadság napján Marosvásárhelyen autonómiát követelnek, de Tőkés László és Sógor Csaba európai parlamenti képviselők tevékenysége is szúrja a szemét. (demeter–vop)