Bár a tüntetések a kormány és személye ellen is szóltak, Sorin Grindeau azt állítja, hogy rendkívül szellemeseknek tartotta a Győzelem téren demonstrálók üzeneteit. Két kedvence is van. Az egyik a „No more Victoria’s Secrets”, a másik pedig: „Pislogj kettőt, Sorin, ha azt szeretnéd, hogy kiszabadítsunk”. A miniszterelnök elárulta azt is, hogy rendszeresen konzultál Victor Ponta kormányfővel. (Maszol)

BUKAREST A LEGVESZÉLYESEBB. A fővárosban található a legtöbb, szeizmikusan veszélyeztetett épület, közülük 200 körüli azoknak a száma, amelyek aggasztó állapotban vannak – közölte Daniel Dragne, az országos katasztrófaelhárítási felügyelőség vezetője. A szakember szerint egy nagy erejű földrengés esetén az is gondot okozhat, hogy hiányosságok vannak az érintettek tájékoztatása terén. Ennek érdekében kezdeményezték a Nem remegek, ha a föld remeg című tájékoztató kampányt, amelynek keretében előadásokat és gyakorlati útmutatókat tartanak a tudományos és akadémiai szféra képviselőinek bevonásával. (Agerpres)

NEM MONDANAK LE A FÖLD BÖLCSESSÉGÉRŐL. A Föld bölcsessége című Brâncuşi-kisplasztika kérdése nem egy „most vagy soha” jellegű ügy, a román állam pedig nem mondott le elővásárlási jogáról – jelentette ki Ionuţ Vulpescu. A kulturális miniszter szerint hamis volt a tavalyi kampánynak az az állítása, miszerint „most vagy soha” kell megszereznie a román államnak A Föld bölcsessége tulajdonjogát. „Ahányszor árverésre vagy áruba bocsátják A Föld bölcsességét, a román államnak újra lehetősége nyílik élni elővásárlási jogával. Az állam nem adja fel. De a feltételekben meg kell egyeznie az örökösökkel” – mondta Vulpescu. (Agerpres)