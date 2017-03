27 év után behívod az embereket, hogy érdeklődj – miről is? Hogy mi történt a televíziónál? Mi elfelejtettük, hogy milyen országban éltünk, hogy mit tettek a fiúk, akik akkor az országot vezették. Azok az erők, amelyek a Ceauşescu-időben az országot uralták (...), csak úgy eltűntek a semmibe, és nyugodtan lefeküdtek? Ők dolgoztak. Egy hét után a milíciát átkeresztelték rendőrségnek, két hónap után a Securitatét Román Hírszerző Szolgálatnak, megváltozott az ügyészség. Egyesek visszavonultak, üzletemberek lettek, de ki hívott volna be, hogy megkérdezze, mi történt? Azok, akik egykor is dolgoztak? Azok, akik letartóztattak a Ceauşescu-ellenes gúnyiratom miatt?” – nyilatkozta Dinescu, amikor megérkezett a főügyészségre. Hozzátette: megengedhetetlennek tartja, hogy évekig „csak a temesvári és bukaresti szekusok” beszéltek a forradalomról. Szerdán Petre Roman volt kormányfőt hallgatták ki ugyanabban az ügyben.