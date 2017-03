Az érsekség honlapján közzétett tegnapi sajtónyilatkozat szerint a főegyházmegyei hatóság és az egyház vagyonkezelő alapítványa (a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium által használt ingatlanok tulajdonosa) megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a Maros megyei tanfelügyelőség határozatban tiltotta meg a gimnázium cikluskezdő osztályaiba a beiratkozást. Amint emlékeztetett, a korábban elfogadott beiskolázási terv szerint a katolikus gimnáziumban egy előkészítő, egy ötödik és három kilencedik osztálynak kellene indulnia a 2017–2018-as tanévben. A Jakubinyi György érsek által jegyzett közlemény szerint az is megmagyarázhatatlan, hogy az állami hatóságok zaklatják a gimnáziumba iratkozott gyermekek szüleit.

Az egyházi szervek nyilvánvalónak tekintik, hogy felekezeti jellege miatt is keresett a marosvásárhelyi tanintézet, ebben ugyanis a gyerekek az oktatás mellett katolikus szellemű nevelésben is részesülnek. A közlemény szerint a hatóságok törvénytelennek vélt fellépése sérti a szabad iskolaválasztás jogát, tanári állásokat szüntet meg, és azt a megállapodást is sérti, amelyet a romániai katolikus püspökkari konferencia és az oktatási minisztérium kötött a katolikus teológiai oktatás megszervezéséről.

A katolikus gimnázium ügyé­ben tegnap a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) is megszólalt. Közleményükben elfogadhatatlannak nevezik, hogy az RMDSZ országos és Maros megyei vezetősége hónapokon keresztül magukra hagyta az iskola fennmaradásáért küzdő szülőket, pedagógusokat és diákokat. A szervezet Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Novák Zoltán Maros megyei szenátor és Péter Ferenc, a Maros Megyei RMDSZ elnökének egy nappal korábbi nyilatkozatai kapcsán foglalt állást. A szövetség politikusai a korrupcióellenes ügyészség, valamint más állami hatóságok eljárását bírálták. A civil szervezet egyebek mellett kétségének ad hangot, hogy az RMDSZ jogi segítséget nyújtott volna az ügyészség által beidézett szülőknek. Szerintük utóbbiak magukra hagyatva kénytelenek tragédiát átélni gyerekük iskolájának megmentéséért folytatott küzdelmükben, mindeközben Kelemen Hunor politikai tőkét szándékszik kovácsolni a hatósággal kapcsolatban megfogalmazott kritikájával. A Cemo szerint az, hogy az RMDSZ a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz fordult panasszal az ügyészség tevékenységét illetően, ebben a helyzetben hatástalan lépés, és az iskola ügyét nem mozdítja előre. Azt is megjegyzik, hogy a tanintézet helyzetét az állami intézményeknek kell megoldaniuk, és ebben a folyamatban kifejezetten ártalmas, ha a szövetség ezeket állandóan bírálja. Novák Zoltán kapcsán – aki az önkormányzatot bírálja – hasonló véleményt fogalmaznak meg, Péter Ferencnek azt róják fel, hogy „láthatatlan volt az iskola ügyében” több, a városi testületben ülő képviselőhöz hasonlóan.