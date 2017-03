A Szociáldemokrata Párt (SZDP) „határozottan elhatárolódik” Tudor Ciuhodaru tervezetétől – olvasható az alakulat által kiadott tegnapi közleményben. Az állásfoglalás szerint a hazai törvények eddig is büntették a képviselő által felsorolt bűncselekményeket, fölösleges tehát a Btk.-t módosítani. „A Tudor Ciuhodaru által megfogalmazott tervezet sérti a gyülekezés és társulás alkotmányos jogát. Ezért az SZDP ellenzi, és nem fogja megszavazni” – szögezik le. Szintén tegnap Daniel Constantin kormányfő-helyettes is megszólalt a kérdésben, kifejtve: helytelenítik a kezdeményezést, és ezt a koalíció vezetői ma egyértelműen megfogalmazták. Amint arról beszámoltunk, az SZDP-képviselő a hét elején jegyezte be a szenátusnál a Btk. módosítását célzó törvénytervezetét, amely fél évtől három évig terjedő börtönnel sújtaná azokat, akik egyedül vagy csoportosan az alkotmányos rend megváltoztatására, az államhatalom gyakorlásának akadályozására irányuló cselekményeket követnek el.