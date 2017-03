Tegnap kora délelőtt követ szórtak a kátyúkba az ott élők. A kő árához sokan hozzájárultak a környéken lakók közül, mi ketten pedig vállaltuk, hogy elvégezzük a munkát, mivel csak mi érünk rá ebben az időpontban – mondta el Tokos Pál, aki társával, Virgil Munteanuval vállvetve két talicskával és lapátokkal próbálták a legnagyobb gödröket betömni.

Tokos Pál szerint az elmúlt 11 évben, mióta ő ott él, a polgármesteri hivatal semmilyen javítást nem végzett. Az út állapota egyre romlik, mind több a jármű, parkolók nincsenek kialakítva, ezért mindenki a zöldövezetet választja, így lassanként az is sártengerré vált.

Télen, noha a Csíki negyedben járnak a hóeltakarítók, a Liliom sétány valahogy minden alkalommal kimarad, így az itt lakóknak a legnagyobb hóban, máskor pedig sárban kell elbukdácsolniuk a főútig (a Romulus Cioflec utca), arról nem beszélve, hogy olvadáskor vagy esőzéskor kisebb tavak keletkeznek a tömbházak előtt, egyik-másiktól még azt sem látja az idetévedő, mekkora kátyú rejtőzik az út közepén – panaszolta Tokos. Azt is elmondta: a sétányon nehézgépjárművek is járnak, ráadásul gyakran, mivel a gépjárművezetői iskolát működtető egyik cégének ott található a telephelye, s oda nagyobb autóiknak is be kell hajtaniuk. Ezek pedig a már meglévő kátyúkat csak mélyítik.

Tokos Pál szerint a mostani kátyútöméssel sokat ugyan nem érnek el, de remélik, sikerül felhívni a városvezetés figyelmét, hogy több mint száz családról van szó, akik adófizető polgárok, és az ő igényeikre is oda kellene figyelnie az önkormányzatnak. Azt is felvetette: tavaly az önkormányzat egy „kátyúkommandó” felállítását emlegette – melynek feladata a sürgősen orvosolandó infrastrukturális problémák azonosítása lenne –, de úgy tűnik, az egyelőre nem működik.

„Sétánynak hívják ezt, és közben nézze meg, hogy néz ki, milyen állapotok vannak. Az út rossz, a járdák is szinte használhatatlanok, autóval közlekedni olyan, mintha hajóval járnánk, és a hullámok ráznának. Mindennap többször is kimegyek innen, és rendszeresen javíttatnom kell az autómat. A hivataltól eddig csak két rendben jártak itt, és annyira jutottunk, hogy talán lekövezik, de azóta semmi sem történt. Olyan állapotban van itt minden, hogy egyetlen komoly segítség egy alapos rendbetétel lenne, parkolót is ki kellene alakítani, mivel a környéken lévők már mind beteltek, így mindenki ott áll meg, ahol tud, ezért a járdák is használhatatlanok” – panaszkodott az egyik járókelő.

A lakók akciójáról lapunkat értesítő Miklós András, a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT) képviselője kérdésünkre kifejtette: nem volt szándékuk politikai felhangot adni az ügynek, de a szervezet céljai között szerepel az ilyen jellegű problémák azonosítása. A Magyar Polgári Párton keresztül jelezni fogják a hivatalnak a problémát.