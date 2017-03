A Vigadó Akadémia 14. rendezvényeként csütörtök este a kézdivásárhelyi Vigadó Galériában népes érdeklődő jelenlétében mutatták be Baka Dorottya (P. T. Soredo) A sebész ágya című pszichothrillerét, a céhes városban született, jelenleg a magyarországi Veresegyházán élő művészetterapeuta első könyvét.

A regény 2016 márciusában jelent meg a budapesti Aposztróf Kiadó gondozásában, most tartották az ősbemutatót. A szerző sokoldalú személyiség: verseket is ír, festményeket és grafikákat készít. Baka Dorottyával Szöllősi Tamás beszélgetett.

A szerző elmondta: a pszichothriller alapötlete egy álomból származik, amelyet részletekbe menően lejegyezett, majd megírta a történetet. A pszichotikus hangulat az egész írási folyamat alatt úgy hatott rá, mintha napi hat-nyolc órában rémtörténetet néznénk. „Úgy éreztem, nem hiába láttam olyan álmot, ami elejétől végéig aprólékosan megmaradt az emlékezetemben, ami olyan élénk és eleven volt, mintha én magam mentem volna a kamerával és vettem volna filmre a történteket. Remélem, az olvasóknak is sikerül átadni ezt az élményt, és a borzongás végeztével majd katartikusan szusszannak fel” – mondotta a regény szerzője, aki a rendezvény végén dedikált.