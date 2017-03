Hát bizony, édes nagyapóka, nadselűbb játékot is kitalálhattunk volna, mert végül is, hiába lőttük szíven ezt vagy azt az autót, mit értünk vele? Ha igazi autó lett volna, s a célba találattal mienk is lesz vala – így lett volna értelme annak, hogy rostává lőttük a nagyapó csűrkapuját. Nem is felejtem el soha, hogy egyszer nagyapó elnevette magát, amikor mi javában lövöldöztünk. – Hát maga mit nevet, nagyapó? – kérdezte nagyanyó. – Én azt – mondá nagyapó –, hogy ha igazi gazda volnék, mint amilyen Huszár nagyapó volt, bizony, nem engedném, hogy a csűrkaput így elcsúfítsák. Ó, édes nagyapóka lelkem, egyem a drága jó szívét – sosem felejtem el ezt a mondását. De térjek a dologra, ugye?

Tetszik tudni, minthogy Pesten is később nyílt meg az iskola, mint rendesen, kezdtem unni a hosszú vakációt, és Cenci néni engedelmével vendégeket hívtam a Rózsadombra. Összesen öt vendég jelent meg a nyolc meghívott közül, nevezetesen: Andris bátyám, Duci, Tomi, aki, amióta megtanult velocipédezni, egészen megváltozott, s nem bújja folyton a történeti könyveket, végül Majmonidesz Matyi és Muki. Természetesen ki kellett eszelnem valami nadselű játékot, és ki is eszeltem.

– Van nekem egy nadselű gondolatom – mondám én, mire egyhangúlag kiálták:

– Ki vele!

– Az nekem az én nadselű gondolatom, hogy rendezzünk lóversenyt.

– Lóversenyt? – kérdezte gúnyosan Majmonidesz Matyi – Talán a csacsiddal?

– Mit? A Matyival? – tört ki a kacagás Duciból, akinek Pesten is éppoly egészséges a kacagása, mint Kisbaconban.

– Miféle Matyival? – lobbant szörnyű haragra Majmonidesz Matyi.

Alig tudtuk lecsendesíteni Matyit, s megértetni vele, hogy én iránta való tiszteletből és szeretetből kereszteltem Matyinak a csacsimat. De nem akarom a szót szaporítani: abban egyeztünk meg, hogy közülünk három lesz a versenyparipa, három a lovas, s amikor a paripák kifáradnak, a szerep megcserélődik. Nosza, kimentünk a rózsadombi rétre, ott sorshúzás útján Duci, Andris és Matyi lett a paripa, Egy, kettő, három, felpattant ki-ki a maga paripájára, aztán hajrá, előre!

Felséges szép őszi nap volt. Valósággal mosolygott reánk az öreg nap, s mintha biztatott volna: csak előre, édes fiaim, csak előre. Nagy bennetek az én gyönyörűségem. Nem messze tőlünk tehénanyók legelésztek bocikáikkal, pár lépéssel tovább néhány kocát vagy malacot őrzött egy tizenhat esztendős barna kislány. Ő is gyönyörködve nézte a mi lovaglásunkat, amikor jött nekem egy nadselű gondolatom: lovagoljunk el a sertésnyáj mellett, és tisztelegjünk a tizenhat esztendős barna kislánynak úgy, mint a katonák szokták. Általános helyeslés fogadta nadselű gondolatomat, s hipp, hipp, hurrá! kiáltással vágtattunk a disznók mellett, azazhogy így akartuk, de a sertések megijedtek a mi kiabálásunktól, nosza, szaladtak össze-vissza, s egyszerre csak azon vettük észre magunkat, hogy köztünk szaladnak, mégpedig jóval gyorsabban, mint a mi paripáink.

– Kezet fogni! Összefogózni! – vezényeltem én harsányan, gondolván nadselűen, hogyha már el kell pusztulni, pusztuljunk együtt. Egy szempillantás alatt végigfutott bennem a már nem nadselű, de szörnyű gondolat, hátha kan is van köztük, s az rettentő agyarával össze-vissza hasogatja ifjú testünket. De hála istennek, kisült, hogy Kan úr – ahogy szokták mondani – gyáva kutya volt, s mindössze annyi történt, hogy paripáinkat ledöntötték lábukról és... most már valósággal kacagni látszott az öreg nap, és nemcsak látszott, de valósággal kacagott a tizenhat éves barna kislány. De hogyne kacagott volna, édes nagyapóka, lelkem, amikor lovasoknak, paripáknak karja, lába, összesen 24 darab, úgy össze­gabalyodott, hogy jó sokáig nem tudtuk kiválasztani saját karunkat és lábunkat a kar- és lábgombolyagból. Végre is kigomolyogtunk a gombolyagból, s együtt kacagtunk az öreg nappal meg a tizenhat éves barna kislánnyal, aki, miután jól kikacagta magát, Istennek ajánlott minket, összeterelte nyáját, és mendegélt utána oly szépen, oly kedvesen, mintha csakugyan a regiment után mendegélt volna, s kérdezte volna tőle a kapitány: hová, hová, barna kislány? S legeslegvégül egyértelműen megalapítottuk, hogy nem is volt olyan nagyon rossz az én nadselű gondolatom.

A másolat hiteléül: Elek nagyapó