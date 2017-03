ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház érdekes kalandot kínál fiataloknak és felnőtteknek legújabb bemutatójával, a Rá, az oroszlán című, első eredeti román offbroadway musicaljével Cezar Ghioca szövegkönyve alapján és rendezésében, Marius Popa által jegyzett eredeti zenével. Az előadás előbemutatója március 7-én, a bemutatója március 8-án 19 órától a színház székhelyén a Művész Teremben. A jegy ára 20 lej, megvásárolható a kulturális szervezőirodában, előadás előtt a színház pénztáránál vagy online a biletmaster.ro honlapon. Március 11-én, szombaton 19 órától a Művész Teremben a True west című előadás látható (rendező: Vlad Massaci).



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA 20.30-tól Farkas (amerikai akciófilm, 137 perc); 18-tól A lovasíjász (magyar dokumentumfilm, 115 perc; 20.45-től Ana, mon amour (román dráma, 125 perc); 20-tól Szövetségesek (amerikai thriller, 124 perc); Oscar-díjra jelölt rövid- és animációs filmek 17.30-tól. KEDDEN: 18-tól A lovasíjász; 18-tól John Wick 2. (amerikai thriller, 122 perc); 20.45-tól Szövetségesek; 18-tól Tiszta szívvel (magyar akciófilm, vígjáték, 101 perc).



Képernyő

RTV1. Ma 15.10 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttereinek rovata. *Erdély régi templomai – a Sepsiszentgyörgy melletti Gidófalva református templomában a vakolat alatt középkori falfestmények nyomaira bukkantak. Most zajlik szakszerű kibontásuk. * Van még otthon lemezjátszójuk? Emlékeznek a Garabonciás együttesre? A Játsszuk újra című műsorban Boros Zoltán beszélget a Garabonciás egykori vezetőjével, Csutak Istvánnal sok-sok zene kíséretében. * Aranyszalagtár – Arany János A szegény jobbágy című versét a 80-as években mondta el a magyar adásnak Nemes Levente sepsiszentgyörgyi színművész. Ezzel a felvétellel méltatják a 200 évvel ezelőtt Nagyszalontán született költőt.



Rádió

Mária Rádió. A mai élő adás Sepsiszentgyörgyről: 14.45-től imaszándékok fogadása, 15-től irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17-től keresztút, 18-tól szentmise Medgyesről, 18.55-től a hét plébániája, 19-től Úrangyala, 19.30-tól hírek este, műsorismertető, 19.45-től zsolozsma – kompletórium.



Tánc

DIÁKELŐADÁSOK. Több előadást kínál gyermekek és középiskolások számára márciusban a Háromszék Táncegyüttes, amelyekre várják a szervezett csoportok jelentkezését. Március 14-én a Nagyvárad Táncegyüttest látja vendégül a társulat, akik a Dimény Levente rendezésében készült Ütközések című táncelőadást mutatják be a sepsiszentgyörgyi közönségnek 13 és 19 órától. A 13 órától kezdődő előadásra középiskolás diákokat várnak. * Óvodásoknak és kisiskolásoknak március 20-án és 21-én a Szerencse­krajcár című gyermekelőadást játsszák Ivácson László rendezésében. Az előadások helyszíne a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdió. Érdeklődni, csoportoknak helyet foglalni a 0728 085 091-es és a 0721 139 882-es telefonszámon lehet.



Hitvilág

TEOLÓGIA MINDENKINEK. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben a ma 19 órától kezdődő előadással megkezdődik az idei Teológia mindenkinek képzés, amely húsvétig tart. Az előadásokra hétfőnként 19 órától kerül sor. A tavaszi előadás-sorozat a Reformáció 500. emlékévének jegyében zajlik, és reformációi témákat mutat be. Előadók: Zelenák József, Makkai Péter, Hegyi István, Sánta Imre és Bancea Gábor.



Tortoma Önképzőkör

Március 7-én, kedden 19 órakor Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Kézdiszék, 1916 írásban és képekben címmel Tóth László újságíró (Kézdivásárhely) tart előadást, valamint bemutatja az azonos címmel magánkiadásban megjelent kötetét, amely a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter László muzeológus.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

* Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 7-én, kedden 16–18 óráig Gidófalván a polgármesteri hivatalban, illetve 18–20 óráig Étfalvazoltánban a tanácsteremben fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. Felhívják a figyelmet, hogy a fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óráig várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), magyarigazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 13E országúton Réty, Barátos, Kovászna; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Bereck, Csernáton, Kézdivásárhely; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád; Kilyén és Szotyor közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben a héten naponta 8–15 óráig, Nagyborosnyón március 6–17. között naponta 8–16 óráig; Ojtozban hétfőn 7–10 óráig; Nyujtódon ma 11–14 óráig; Kézdivásárhelyen ma 12–15 óráig a Bethlen Gábor, Építők és Petőfi Sándor utcában szünetel az áramszolgáltatás.

SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Háromszékről is autóbuszokat indít a székely szabadság napjára. Jelentkezés Sepsiszentgyörgyön az SZNT székházánál vagy a 0267 318 180-as telefonon munkanapokon 9–13 óráig, Illyefalván Benkő Samunál (0765 017 091), Uzonban Ambrus Lászlónál (0752 208 117), Kézdivásárhelyen Péter Jánosnál (0740 930 489), Ozsdolán Kovács Imrénél (0760 290 804), Kovásznán Ferenc Botondnál (0726 187 753) és Erdővidéken Szabó Miklósnál (0746 154 549).

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17 órától kosárfonó tanfolyam felnőtteknek.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.