A listavezető Galaci United félgőzzel, Moldoveanu és Al-Ioani két-két góljának is köszönhetően megérdemelt győzelmet aratott tegnap este a megyeszékhelyi Sepsi FC vendégeként az élvonalbeli futsalbajnokság 20. fordulójában. A szegény embert az ág is húzza alapon – bár a bemelegítésbe belefogott – sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot Pulugor, aki helyét Bocz vette át a kezdő csapatban.

Rosszul indult a találkozó a hazai együttesnek, amely a 24. másodpercben gólt kapott a szemfüles Moldovea­nutól (0–1). A folytatásban három galaci ziccer maradt ki, s bár a vendégek támadtak többet, kiegyensúlyozott volt a küzdelem. A 11. percben Crăciun révén növelte előnyét az United, s 0–2-es állásnál vonultak szünetre a csapatok. A második félidőt Al-Ioani duplája nyitotta meg (0–4), és David Asandei tanítványai sebességet váltva komoly nyomás alá helyezték a csereként beállt Kisgyörgy kapuját. A 28. percben Cojoc találatával már 0–5 volt az eredmény, majd kevéssel később Moldoveanu hatodszor is megzörgette a hálónkat. A 34. percben egy elpuskázott galaci támadás után Pavel szépített (1–6), majd a 40. percben újabb góllal állította be a 2–6-os végeredményt.

A vereség ellenére dicséret illeti a szentgyörgyi fiúkat, hiszen lelkesen küzdöttek és tisztességesen helytálltak a jobb játékerőt képviselő Galaci United csapatával szemben.