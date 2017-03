A Sepsi OSK nehéz mérkőzésen diadalmaskodott hazai pályán 3–0 arányban Afumaţi ellen a II. ligás labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában, így a tizenkettedik győzelmüknek köszönhetően a tabella második helyére léptek, hét ponttal lemaradva az éllovas Bukaresti Juventus mögött. A napsütéses időben mintegy 2000 szurkoló volt kíváncsi a piros-fehér mezesek idei első hazai mérkőzésére, a Székely Légió vezérletével pedig nagyszerű hangulatot varázsolva biztatták a csapatot.

A mérkőzés első komoly gólhelyzete a jobb oldalon helyezkedő Ionuţ Plămadă nevéhez fűződik, aki a 2. percben Hadnagy Attila passzát gólra válthatta volna mintegy hét méterről, azonban Muţiu kapus bravúrral szögletre tolta a labdát. Az első negyedórát követően egyre inkább a vendégek akarata érvényesült, akik a fejpárbajok nagy részét megnyerték, kihasználták a háromszéki középpályások hibáit, illetve több helyzetet is kidolgoztak, viszont ezeket Niczuly Roland védeni tudta. A 16. percben Costache szögletét követően a hosszú saroknál érkező Verdeş fejelt, de Niczuly megakadályozta a gólszerzést. A vendégek nagyobb arányú labdabirtoklása és veszélyesebb játéka ellenére három perccel az első félidő vége előtt a Sepsi OSK szerzett vezetést: Răzvan Greu jobb oldali szabadrúgását – a védők és a kapus hibáját kihasználva – Răzvan Damian fejjel értékesítette (1–0).

A szünet után a román huszonegy év alatti válogatottat erősítő Laurenţiu Manole is játéklehetőséget kapott, aki gyorsaságával és pontos beadásaival többször is borsot tört a vendégek védőinek orra alá. Az 56. percben Manole iramodott meg, majd ívelt be a középen érkező Hadnagy elé, akinek fejese a bal alsó sarok mellett haladt el. Néhány perccel később Damian egy szerzett labdát követően passzolt előre, Hadnagy pedig Buzea előtt lecsapott a labdára, majd egyéni akciója végén Muţiu mellett a bal alsóba gurított (2–0). Ez volt a csapatkapitány szezonbeli huszadik (!) találata, amivel továbbra is vezeti a másodosztály góllövőlistáját. A folytatásban még Minciună földön megpattant szabadrúgását hárította Muţiu, majd a 90. percben Manole passzolt a tizenhatos vonalnál Thiaw elé, a szenegáli középpályás pedig három védőn átverekedve gurított a bal alsóba, beállítva a végeredményt (3–0), és megszerezve idénybeli negyedik gólját.

Bár nehezen indult a mérkőzés, végül megérdemelt háromgólos győzelmet aratott a Valentin Suciu által irányított csapat, amely a 24. fordulóban a tizenharmadik helyen álló Clinceni vendége lesz.

„Nagyon örülünk a három pontnak, mert tudtuk, hogy nehéz mérkőzésünk lesz. Ismertük a csapatot, készültünk rájuk, viszont az az igazság, hogy az első félidőben nem ők, hanem mi leptük meg saját magunkat. Kicsit lágyan kezdtünk, ami a félidő végéig jellemezte a játékunkat, túl nagy területet hagytunk nekik, amit ki is használtak. Nem sikerült gólt rúgniuk, de igazán veszélyesen játszottak. Az ilyen tévedéseket szeretnénk kiküszöbölni a közeljövőben, hogy többet ne forduljon elő. A második félidőben a beszélgetés után másabb játékkal rukkoltunk elő, így a végén örülhettünk a győzelemnek. Boldog vagyok, hogy rengeteg ember kilátogatott a mérkőzésre, és taszítottak hátulról, amikor szükségünk volt rá” – nyilatkozta Valentin Suciu edző.

További eredmények: Chindia Târgovişte–Clinceni 3–1, Baloteşti–Foresta Suceava 2–0, Temesvári Politehnica–Brăilai Egyesülés 1–1, Călăraşi–Brassói FC 1–1, Bukaresti Juventus–Nagyvárad 2–1, Tatrangi Egyesülés–Mioveni 0–3 (hivatalból), a Szatmárnémeti Olimpia állt. Az Aradi UTA–Resicabánya mérkőzést ma 15 órától játsszák, a DigiSport 1 pedig élőben közvetíti.

A rangsor:

1. Juventus 15 3 2 36–8 48

2. Sepsi OSK 12 5 3 35–17 41

3. Szatmárn. 12 4 4 31–17 40

4. Arad 12 3 5 36–23 39

5. Brassó 11 6 4 33–20 39

6. Mioveni 11 5 5 28–15 38

7. Târgovişte 10 2 8 30–23 32

8. Brăila 9 3 9 23–26 30

9. Suceava 8 3 10 33–38 27

10. Nagyvárad 8 2 11 22–22 26

11. Afumaţi 7 4 9 22–23 25

12. Călăraşi 6 7 8 25–29 25

13. Clinceni 7 3 10 30–40 24

14. Temesvár 5 6 10 27–37 21

15. Baloteşti 5 4 11 24–36 19

16. Rm. Vâlcea 4 6 10 16–28 18

17. Resicab. 4 1 15 21–43 13

18. Tatrang 2 5 14 15–42 11

A 24. forduló mérkőzései: Mioveni–Aradi UTA, Râmnicu Vâlcea–Chindia Târgovişte 0–3 (hivatalból), Nagyváradi Esthajnalcsillag–Szatmárnémeti Olimpia, Brassói FC–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Resicabánya–Temesvári Politehnica, Brăilai Egyesülés–Balo­teşti, Afumaţi–Bukaresti Juventus, Clinceni-Sepsi OSK (március 12., vasárnap 11 óra – DigiSport 1).