Határozottan kijelenthetjük, hogy a mostani idényben nem igazából megy a játék a Târgovişte ellen, hiszen szombaton a női kosárlabda Nemzeti Liga 23. fordulójának rangadóján 15 pontos előnyt elpuskázva, csak túlórázva és mind­össze öt pont különbséggel nyertünk. A Dâmboviţa megyei együttes a 39. percben egyenlített 51-re, és két kihagyott ziccerünk után a győzelemért támadhatott. Szerencsénkre Green, majd Toma dobása célt tévesztett, és az ötperces ráadást már mi bírtuk jobban, így begyűjtöttük idei huszonkettedik bajnoki sikerünket. A két csapat közötti idei párharc 2–2-es döntetlenre áll, összesítésben pedig a Sepsi-SIC vezet 14–9-re.

Hazai pontokkal indult a találkozó, amire Marshall válaszolt gyorsan. A folytatásban kiegyensúlyozódott a küzdelem, felváltva vezettek a csapatok, és a negyed felénél még döntetlen volt az eredmény (7–7). Ekkor Marshall duplájával, majd Jeffery büntetőből szerzett pontjaival megléptünk, és végül 10–15-re nyertük meg az első tíz percet. A második játékrész is târgoviştéi kosárral indult, ám hamar átvettük a kezdeményezést, és majdnem minden támadásunk után nőtt az előnyünk. Simán hoztuk ezt a negyedet, és 17–32-es állásnál vonultunk szünetre. Tizenöt ponttal vezettünk, de még nem volt meg a győzelem, hiszen legutóbb Târgovişte mínusz tizenháromról állt fel ellenünk, és vert meg minket.

Annak ellenére, hogy a térfélcserét követően mi indítottuk be a kosárgyártást, a 25. percben már csak tíz pont volt az előnyünk. Szerencsénkre ez a különbség megmaradt a negyed végére, és 32–42-es eredménynél vártuk az utolsó tíz percet. Négypercnyi játék után csak 2 ponttal vezettünk (40–42), a házigazdák pedig vérszemet kaptak attól, mennyire nem jöttek be a dobásaink. A 35. percben Toma egy triplával 43–46-ra alakította az eredményt, a válasz Thompson kezéből érkezett, aki jól célzott távolról (43–49). A 38. percben gyors kosárváltást követően 47–51-re vezettünk, és úgy tűnt, megvan a tizenegyedik idegenbeli sikerünk. Cătălin Tănase tanítványai azonban másképp gondolták, és egy perccel a rendes játékidő lejárta előtt egyenlítettek (51–51). A következő támadást a zöld-fehérek vezették, ám Thompson dobása kimaradt, a lepattanót Marshall szedte le, és az ő kísérlete is célt tévesztett. A mezőnybe visszapattanó labdát Chivu szedte össze, s a győzelemért támadott a Târgovişte. Ekkor még 46 másodperc volt hátra a mérkőzésből. A szerencse azonban mellénk szegődött, s a véghajrában kimaradt a házigazdák két dobása is, és következett a ráadás (51–51).

A hosszabbítás első két és fél perce a kihagyott támadásokról szólt, a kosárcsendet pedig Marshall törte meg büntetőből (51–53). Kevéssel később Dincă adott el egy labdát, Jeffery pedig Gödri-Părău gólpasszából triplát szerzett (51–56). Târgoviştéi időkérés után kimaradt Chivu hárompontos próbálkozása, majd Toma két büntetődobást értékesített (53–56). A ráadás utolsó percén belül Marshall 53–58-ra alakította az eredményt, a mérkőzés utolsó két pontját pedig büntetőből szerezték a csapatok (54–59). Lányaink megdolgoztak szombati sikerükért, és elégtételt vettek a februári vereségért.

A 23. forduló további eredményei: Alexandria–Aradi ICIM 79–84, Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 65–74, Brassói Olimpia–Galaci Phoenix 76–89, Marosvásárhelyi Sirius–Jászvásár 62–57.

Szerdán újabb meccs vár a Sepsi-SIC-re, amely a 24. fordulóban a Szatmárnémeti VSK együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban.