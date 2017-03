A szentgyörgyiek ezúttal is kiváló eredményekkel zártak, hiszen a tehetséges alpesi sízők kilenc – két első, négy második és három harmadik – dobogós helyezést gyűjtöttek be. A tizenkét év alatti lányok közt Bíró Maja műlesiklásban második, míg óriás-műlesiklásban harmadik helyet szerzett, illetve a tizenkét év alatti fiúk közt műlesiklásban Antal Soma nem talált legyőzőre, Molnár Bulcsú pedig második lett, valamint óriás-műlesiklásban Molnár Bulcsú a dobogó legalacsonyabb fokára is felállhatott. A 12–14 éves korosztályban versenyző fiúk közt Finta Szilárd második, míg Barta Martina Máté harmadik helyen zárt műlesiklásban, viszont óriás-műlesiklásban Finta Szilárd mindenkit maga mögé utasítva, első helyen végzett, Barta Martina Máté pedig újabb harmadik helyet zsebelhetett be.

„A dobogós helyezések mellett még születtek említésre méltó eredményeink, hiszen Taranek Bernadett műlesiklásban az ötödik, míg óriás-műlesiklásban a negyedik helyen zárt, Rápolti Erhard pedig begyűjtött egy negyedik (műlesiklás) és egy hatodik (óriás-műlesiklás) helyet. Továbbá Molnár Etele hatodik (műlesiklás) és ötödik (óriás-műlesiklás) helyezése is dicséretet érdemel, míg óriás-műlesiklásban Fehérvári Boglárka és Kala Örs nyolcadik lett. Legkisebb versenyzőnk, a hétéves Florea Csanád a nagyobbak közt ügyeskedett és szerzett egy tizenkettedik (műlesiklás), illetve egy tizedik (óriás-műlesiklás) helyezést” – összegzett Bocz Attila edző, aki azt is elmondta, hogy nehéz pályán versenyeztek, hiszen a tavaszi hó komoly megpróbáltatásokat okozott, sokan nagyot estek. A folytatásban már csak az időjárási körülményektől függ, hogy mikor és hol tudnak még egy-egy kisebb megmérettetésen részt venni.

A Sport-All Ski Team köszöni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa, a Sepsi Rekreatív Rt., a Bike Kuckó, az Elenis, az Orex, a King Wash és a szülők támogatását. (miska)