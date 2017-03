„Az őszi búzával bevetett területeken, a 0–100 centiméteres talajmélységben a víztartalom alacsony, főleg Bánságban és Dobrudzsában, de Erdély, Olténia és Moldva nagy területein is. Máramarosban, Partiumban, Erdély északi részén (...) a termőföld víztartalma kielégítő, több helyen az optimálishoz közeli” – állapították meg a szakemberek. A következő időszakban az ilyenkor szokásosnál enyhébb lesz az időjárás, a nappali hőmérsékletek 3 és 15 Celsius-fok között várhatók, ez akár 10 fokkal is több a sokévi átlagnál. Az agrometeorológiai szakemberek ebben a periódusban az őszi vetések rendszeres ellenőrzését ajánlják, az időszak alkalmas a vetések műtrágyás kezelésére is.