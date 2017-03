A július elsejétől hatályba lépő új közalkalmazotti bértábla szerint megduplázzák a 4000 lej alatti fizetéseket, a 4000 lej felettiek pedig 45 százalékkal nőnek. Erről Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter beszélt szombat este a România TV hírtelevízióban annak kapcsán, hogy ma kezdődnek az egyeztetések a kormány képviselői és a szakszervezeti vezetők között az új törvényről. Azt nem tudja még a tárcavezető, hogy mikor kerül a parlamentbe a bértábla tervezete, mert a tárgyalások a szakszervezetekkel elhúzódhatnak, de egy biztos: a kormányprogram szerint a törvénynek július elsejétől hatályba kell lépnie, és a Grindeanu-kabinet ehhez tartja magát. Arra a kérdésére, hogy mekkora fizetésemelések várhatóak a törvény hatálybalépésével a közszférában, a miniszter elmondta: két küszöbértéktől függ a növelések aránya. Eszerint a 4000 lej alatti bérek megduplázódnak, a 4000 és 7000 lej közöttiek 45 százalékkal nőnek. A 7000 lej fölötti fizetéseket kisebb mértékben növelnék. Lia Olguţa Vasilescu megerősítette azt is, hogy július elsejétől 1000 lejre emelkedik a nyugdíjpont értéke. Mint ismert, korábban a miniszter arról is beszélt, hogy július elsejétől 1750 lejre nő a minimálbér. (Maszol)



ARANY JÁNOST MÉLTATJA A BBC. A BBC is megemlékezett Arany János születésének 200. évfordulójáról. Megemlítették: A walesi bárdokban megörökített történetet az ötszáz poéta lemészárlásáról Arany János révén többen ismerik Magyarországon, mint Walesben. A cikk szerzője feleleveníti, hogy a rendszerellenes költemény az 1848–49-es forradalom leverése után hatalomra került zsarnok rendszer ellen szólt: a költő nem volt hajlandó versben dicsőíteni Ferenc József császárt, ahogyan A walesi bárdok főhősei sem zengtek dicső éneket a Walest 1277-ben leigázó I. Edward angol királynak. A Montgomery várában történt eset kapcsán Eric Fairbrother, Montgomery polgármestere elmondta: míg a magyarok az általános iskolákban tanulnak a történetről, addig a helyiek alig tudnak róla. Úgy vélekedett, Arany János verse nagyszerű kapocs a két nemzet között. Ezt figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a magyar költőt posztumusz Montgomery Szabad Polgára címében részesítik. A cikk megemlíti, hogy Karl Jenkins walesi zeneszerző szimfóniát írt A walesi bárdok alapján, ami szintén dobott a történet ismertségén. (Főtér)

A HONDA IS VISSZAHÍV. A Honda Trading Románia arról értesítette az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot, hogy 2264 személygépkocsit hív vissza a román piacról. A 2006 és 2008 között Japánban és Nagy-Britanniában gyártott Civic és CR-V modellek szervizelésére azért van szükség, mert egyes gépkocsik utaslégzsák-moduljaiban túl magas a nyomás, ami meghibásodáshoz és az utas esetleges megsebesítéséhez vezethet. A javítás ingyenes, és körülbelül egy órát vesz igénybe. A héten az osztrák Daimler Motor Társaság is közölte, hogy több Mercedes-Benz autóbuszmodellt ellenőriznek, mert gyors sebességnél kinyílhatnak az ajtóik. Az ellenőrzés az Integro Euro VI, Intouro, Intouro Euro VI, MC 400 Euro VI, Tourismo, Tourismo Euro VI, Travego, Facelift, Travego Euro VI típusokat érinti. A hibás autóbuszoknál az ajtókra megerősítő fémlemezt szerelnek, az ajtók sarkában található régi típusú csapszegeket pedig újabbakra cserélik. (Agerpres)