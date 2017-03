A washingtoni külügyminisztérium honlapján közzétett dokumentumról főként erdélyi magyar portálok – a Főtér, a Maszol, a Transindex – számoltak be, a román sajtó az előző évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal sem fektet hangsúlyt a jelentés magyarokról szóló részeire. A dokumentum amúgy hangsúlyosan foglalkozik a korrupcióval, amely továbbra is általános jelenség Romániá­ban, annak ellenére, hogy a korrupció elleni harc folytatódik. Érintik továbbá a börtönben uralkodó siralmas körülményeket, a romák és a szexuális kisebbségek diszkriminációját, a családon belüli és a nők elleni erőszak témáját. A romákkal szembeni jogsértések témakörében főként a Romani Criss szervezet által feltárt esetekre térnek ki, amelyekből az derül ki: a hatóságok sok esetben indokolatlanul alkalmaznak erőszakot velük szemben.

Ami a magyarok jogfosztásait illeti, foglalkoznak a restitúció kérdésével. Megállapítják, hogy a létező törvényes háttér ellenére a hatóságok akadályozzák a visszaszolgáltatást, különösen a történelmi egyházak ingatlanjai estében. Szóvá teszik a Székely Mikó Kollégium újraállamosítását is, továbbá közlik: a restitúciós hatóság tavaly az egyházak mind a 79 visszaszolgáltatási kérelmét elutasította.

Említést tesznek a székely jelképek elleni hadjáratról, a Székelyföldet népszerűsítő turisztikai egyesület bejegyzésének elutasításáról, és szólnak a nyelvi jogok sérüléséről a törvényszéken és a közigazgatásban, a kétnyelvű táblák kihelyezésének hátráltatásáról, de utalnak arra az esetre is, amikor egy kolozsvári kórházban megaláztak egy olaszteleki kislányt, mert nem tudott románul. Szóvá teszik továbbá, hogy nincs államilag finanszírozott önálló magyar egyetem, és a román nyelv oktatásának módszertana is gondot jelent a magyar iskolákban.

Az országjelentést az RMDSZ saját erőfeszítéseinek eredményeként könyveli el Kelemen Hunor szövetségi elnök hétvégi állásfoglalása szerint. Ugyanakkor a magyar szervezet azt reméli, hogy az Egyesült Államok lezárja az információgyűjtés folyamatát az erdélyi magyarságot ért jogtiprások ügyében, és a politikai cselekvés szakaszába lép. „Azt reméljük, hogy ez a legutóbbi dokumentum (...) immár egy hosszú kezdet végét is jelöli, az információgyűjtés folyamatának lezárását. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy Amerika részéről eljött a tettek, a politikai cselekvés ideje” – idézte a szövetség hírlevele az RMDSZ elnökét. Az állásfoglalásból kiderül: az RMDSZ továbbra is folyamatosan tájékoztatni fogja amerikai partnereit, azt remélve: elegendő, nevén nevezett vissza­élés birtokában figyelmeztetik majd a román államot arra, hogy a kisebbségek kérdése koránt sincs megoldva.

A napokban az RMDSZ a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyé­ben észlelt visszaélésekről is tájékoztatta az Amerikai Egyesült Államok nagykövetét. „Úgy véljük, minél inkább szőnyeg alá söpri Románia a magyar közösség elleni visszaéléseket, minél inkább egy mintaország képét közvetíti a nagyvilág felé, annál inkább eltávolodunk attól a 27 éves álomtól, amelyért folyamatosan küzdöttünk, amely a többség és kisebbség párbeszédére, kölcsönös tiszteletére épül” – olvasható Kelemen Hunor RMDSZ-elnök állásfoglalásában.