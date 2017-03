A négy kórházi részleg közül a belgyógyászatot és gasztroenterológiát magában foglaló régi épület a pénzen kívül minden feltétellel rendelkezik a felújításhoz, a kivitelezési terv már 2012-ben elkészült, ha az anyagi fedezet meglenne, ki lehetne írni a versenytárgyalást a kivitelezésre. A számítások szerint a szóban forgó régi kórházépület felújítási költsége 12,3 millió lej, azért ilyen magas, mert az épület műemlékzónában helyezkedik el, így érvényes a műemlékekre vonatkozó szabályozás, többek között az is, hogy a nyílászárók csak fából lehetnek, de az épület alapjának a körbeszigetelése is tetemesen emeli a költségeket – ismertette a menedzser. A pszichiátria – amely Sepsiszentgyörgy első kórháza, az 1851–53 között emelt Ferenc József Kórház épületében működik – szintén felújításra szorul, felmérték, hogy melyek a sarkalatos problémák, ennek alapján lehet elkészíteni a hatástanulmányt. Lévén műemlék épület, a költségek itt is nagyon magasak, előzetes számítások szerint a beruházás eléri a 9 millió lejt – közölte András-Nagy Róbert.

A Kórház utcai tüdőkórház épülete is romos, ráadásul közel esik a városközponthoz, ami nem egészséges, helyette újat szeretnének építeni egy másik helyszínen, ennek költségét előzetesen 3 millió lejre saccolják. A sürgősségi osztály is új székhelyet kapna, a megyei kórház főépületéhez kívánnak hozzátoldani egy földszintes, 600 négyzetméter felületű részt, elkészült a hatástanulmány, jóváhagyása után lehetne tervezni, úgy vélik, a beruházás 2,8 millió lejből kivitelezhető.

A kórházmenedzser szerint az esztendő első felében nem írnak ki olyan pályázatot a Regionális Operatív Programban, amely állami egészségügyi intézmények beruházásait érintené, de várják a lehetőséget, addig elkészítik a szükséges tanulmányokat, hogy amint lehet pályázni, azonnal igényeljék a támogatást. A szaktárcától egyetlen fejlesztésre kapott ígéretet a megyei kórház: még idén biztosítja a műszaki feltételt a mágnesesrezonancia-vizsgálathoz, ilyen berendezést a sürgősségi kórházak kapnak, amit az egészségügyi minisztérium világbanki kölcsönből kíván beszerezni.

Érdeklődésünkre, hogy milyen fejlesztésre, korszerűsítésre fordítják azt a több mint egymillió lejt, amiről február közepén tájékoztatott Fejér László Ödön RMDSZ-szenátor, hangsúlyozva, hogy ezt az összeget a megyei kórház a költségvetésből kapja, András-Nagy Róbert elmondta: a szóban forgó összegből folytatják a két éve megkezdett munkálatokat a csatornázási rendszeren és az új víztisztítónál, amit be kell fejezniük 2018-ig, mivel akkor jár le a megyei kórház környezetvédelmi engedélye.