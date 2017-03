A napirendre tűzöttek megtárgyalását követően Dimény László (EMNP) tanácstag vetette fel: a város által évről évre jelentős összeggel támogatott labdarúgócsapat nagyon gyengén szerepel, a kieső helyek környékén tanyázik; magyarázatot kell követelni az eredménytelenség miatt, s pénzügyileg is el kell számoltatni őket – mondotta.

A városvezető egyetértett Dimény Lászlóval, és megígérte, a csapat vezetőségét beszámolóra hívja hamarosan. Szerinte is megengedhetetlen, hogy a csapat bennmaradása a megyei bajnokságban attól függjön, valamelyik együttes visszalép-e vagy sem. A számukra pályázaton adott pénz nem sok – ismerte el –, de máshol sincs sokkal több, mégsem a táblázat alján szerepelnek. Egyik magyarázat lehet, hogy a városháza pályázata által biztosított összeg jóformán csak a kiszállások fedezésére elég, nincs lehetőség tehát a játékosok teljesítményének bár jelképes összeggel történő elismerésére. A labdarúgócsapattal ellentétben méltatta a többi szakágat: a biliárdosok egyre népszerűbbek lesznek, már saját bajnokságot szerveznek, amelyen akár többtucatnyian is részt vesznek, a városnapokon látszott: sokan szeretik a sakkot is.

Lázár-Kiss Barna András szerint a városi sporttelep felújítására is költeniük kellene. Míg Bardoc pályázati pénzből egy magasabb osztálynak is megfelelő pályát, lelátót és öltözőt épített, Baróton jóformán a meleg vizet sem tudják biztosítani a meccs utáni zuhanyozáshoz, a lelátó állapota pedig nagyon rossz, balesetveszélyes.

Nagy István független tanácstag úgy vélte, az erdővidéki labdarúgás javát az szolgálná leginkább, ha a környékbeli önkormányzatokkal közösen a sport érdekében is fejlesztési egyesületet hoznának létre. A volt városvezetőnek az RMDSZ-frakció soraiból többen is válaszoltak: lesheti, mikor fog Bardoc befizetni, hogy Barótnak jó csapata legyen! Ám Lázár-Kiss Barna András azt mondta: hasonló elképzelés megvalósításán már dolgoznak. Arról számolt be, hogy a székelyföldi polgármesterek találkozóján többek közt arról is tárgyaltak: a térséget a labdarúgáson keresztül is meg kell jeleníteni. A cél, hogy Kovászna, Hargita és Maros megyében 16–20 csapatot hozzanak létre, s azok egy csoportba sorolva mérkőzzenek meg. Ez észszerű lenne, hiszen nincs értelme a kis költségvetésű klubokat arra kényszeríteni, hogy nagy távolságokat tegyenek meg. Információi szerint a sikeres harmadosztályos szerepléshez mintegy négyszázezer lejre lesz szükség: ha mindegyik község adna annyi pénzt, amennyit jelenleg költ csapatának fenntartására, már közel járnának ahhoz az összeghez. Akkor lennének igazán sikeresek, ha a játékosokat nem máshonnan kellene hozni, hanem időközben felnőne az a labdarúgó-nemzedék, amely jelenleg a csíkszeredai Székelyföldi Labdarúgó Akadémia keretében Baróton pallérozódik, azaz saját játékoskerettel érnék el sikereiket.