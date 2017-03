Könyvtári rendezvények Kézdivásárhelyen

BIBLIOTERÁPIA. Ma 16.30 órától felnőtteknek ingyenes biblioterápiás foglalkozásra kerül sor.

KÖNYVKIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban március 6–17. között könyvkiállítás tekinthető meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc dokumentumaiból.

MESEKLUB. Március 9-én, csütörtökön 14–15 óráig Meseklub óvodásoknak, 16–17 óráig I–IV. osztályosoknak mesehallgatással, meseillusztráció-készítéssel.



Tortoma Önképzőkör

Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor Kézdiszék, 1916 írásban és képekben címmel Tóth László újságíró (Kézdivásárhely) tart előadást, valamint bemutatja az azonos címmel magánkiadásban megjelent kötetét, amely a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter László muzeológus.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: ma, szerdán és pénteken 19 órától a nagyteremben Molnár Ferenc: Liliom (rendező: Bocsárdi László).

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház érdekes kalandot kínál fiataloknak és felnőtteknek legújabb bemutatójával, a Rá, az oroszlán című első, eredeti román offbroadway musicaljével Cezar Ghioca szövegkönyve alapján és rendezésében, Marius Popa által jegyzett eredeti zenével. Az előadás előbemutatója ma, a bemutatója szerdán 19 órától a színház székhelyén a Művész Teremben. A jegy ára 20 lej, megvásárolható a kulturális szervezőirodában, előadás előtt a színház pénztáránál vagy online a Biletmaster.ro honlapon.



Zene

Ma 19 órától rendkívüli nőnapi zongorahangversenyt szervez az Árkosi Kulturális Központ. Fellép Sânziana Mircea fiatal zongoraművész, aki jelenleg Kölnben és Londonban tanul, és ezzel a műsorral turnézik idén Kínában. A kiválasztott zeneművek a komolyzene remekei (Enescu, Chopin, Bach, Albeniz), a hangverseny fénypontja Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij Egy kiállítás képei című darabja lesz a Bástya Házban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Belépő: 10 lej.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA: 18-tól John Wick 2. (amerikai thriller, 122 perc); 18-tól Tiszta szívvel (magyar akciófilm, vígjáték, 101 perc); 20.30-tól A lovasíjász (magyar dokumentumfilm, 115 perc); 20.45-től Szövetségesek. SZERDÁN 17.45-től Balerina (francia–kanadai családi animációs film, 89 perc); 18-tól John Wick 2.; 18-tól Tiszta szívvel; 20.30-tól A lovasíjász.



Hitvilág

ELŐADÁS ÁRKOSON. Ma 18 órától az Árkosi Református Egyházközség gyülekezeti termében Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ vezetője Ignácz Rózsa hite és munkássága címmel tart előadást a Reformáció 500 jegyében.

A JÓZANSÁG IDEJE. A gyulafe­hérvári Caritas Ki-Út konzultá­ciós programja és a magyaror­szági Katolikus Alkohol­istamentő Szolgálat március 9–12. között lelkigyakorlatos programot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak A józanság ideje címmel Csíksomlyón a Szent István Gyermekvédelmi Központban. Érdeklődni és jelentkezni még ma lehet a 0737 300 980-as telefonszámon vagy a hajnal.mezei@caritas-ab.ro e-mail-címen.

FELESÉGEK ÉS ÉDESANYÁK LELKI HÉTVÉGÉJE. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Csa­ládpasztorációs Központja idén is meghirdeti a feleségek és édesanyák lelki hétvégéjét március 10–12. között Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Házban. A hétvége mottója: „Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.” (Róm 6,22) Ebben az évben arra a kérdésre keresik a választ, nőként hogyan lehet egyensúlyt teremteni az élet sokféle szerepkövetelménye között úgy, hogy az Istennek tetsző legyen. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet március 8-ig.



Kiállítás

Március 11-én, szombaton 11 órától több mint száz katonai tányérsapkát és rendészeti fejfedőt bemutató kiállítás nyílik Czell Kálmán gyűjteményéből a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házában. A kiállítás anyagát Beke Ernő és Czell Kálmán mutatja be. A tárlat április 11-ig ingyenesen látogatható.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Gidófalván a polgármesteri hivatalban, 18–20 óráig Étfalvazoltánban a tanácsteremben fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. Felhívják a figyelmet, hogy a fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben a hé­ten naponta 8–15 óráig, Nagyborosnyón március 17-ig naponta 8–16 óráig, Kézdivásárhelyen ma 7–9 óráig, Kézdialmáson ma 10–12 óráig, Esztelneken ma 11–14 óráig, Kézdiszentkereszten ma 13–16 óráig, Ikafalván ma 15–17 óráig, Kézdivásárhelyen szerdán 9–11 óráig az Achim András utcában, 11–14 óráig a Vágóhíd, Temető, Vásártér utcában, 12–15 óráig a Béke, Vila, Wesselényi Miklós, Turóczi Mózes, Tóth Sámuel, Purczel János, Szacsvai János, Fenyő utcában és a 36-os, 37-es, 69-es udvartérben; 15–17 óráig az Ojtoz, Rózsa, Petőfi Sándor utcában, Albisban csütörtökig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Bodokon ma 8–14 óráig nyomásproblémák léphetnek fel az ivóvízhálózatban javítás miatt, a szolgáltatott ivóvíz zavaros lesz, és időnként megszakad a szolgáltatás a Talamér utcában.

KISBAKANCSOS ELŐADÁS. Ma 19 órától az Erdélyi Kárpát Egyesület háromszéki osztályának Kisbakancs csoportja vetített képes előadást tart 2016-os kirándulásairól Sepsiszentgyörgyön a Gyermekek Palotája dísztermében.

IKEBANA – HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 19 órától Ikebanakör (aki rendezni is szeretne, vigyen magával virágot, ágat, edényt, metszőollót). Ugyanott szerdán 18 órától a Parittya Egyesület tagjai várnak minden humorkedvelő személyt, akik bemutathatják, felolvashatják humoros írásaikat.

SZORGOS KEZEK díszítőművészeti szakkör kézműves-tevékenysége ma 15–18 óráig a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 17 órától balett kisiskolásoknak, 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek, Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik a következő programmal: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.